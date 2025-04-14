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На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 14.04.2025
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06:39 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html
На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме
На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 14.04.2025
На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме
Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:39:00+03:00
2025-04-14T06:39:00+03:00
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, сообщает региональное управление Следственного комитета. По информации пресс-службы ведомства, им было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ – части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), части 2 статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 168 (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности). "Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей, на срок 2 года каждому", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что осужденные допустили эксплуатацию аварийного газопровода, поврежденного в ноябре 2021 года, что повлекло утечку природного газа с последующим его распространением по грунту и образованием в подвале многоквартирного жилого дома на улице Библиотечной в Тымовском газовоздушной смеси. Она загорелась в ноябре 2022 года, в результате произошло обрушение 40 квартир первого подъезда дома. При взрыве погибли 10 человек, в их числе четверо малолетних детей, один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Имущественный ущерб потерпевшим составил более 200 миллионов рублей. "Приговор в законную силу не вступил", - отмечает пресс-служба регионального СК.
https://ria.ru/20250414/sud-2011071844.html
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происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме

На Сахалине осудили глав энергокомпании на 1,5 года по делу о взрыве газа в доме

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации пресс-службы ведомства, им было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ – части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), части 2 статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 168 (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).
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"Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей, на срок 2 года каждому", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что осужденные допустили эксплуатацию аварийного газопровода, поврежденного в ноябре 2021 года, что повлекло утечку природного газа с последующим его распространением по грунту и образованием в подвале многоквартирного жилого дома на улице Библиотечной в Тымовском газовоздушной смеси. Она загорелась в ноябре 2022 года, в результате произошло обрушение 40 квартир первого подъезда дома. При взрыве погибли 10 человек, в их числе четверо малолетних детей, один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Имущественный ущерб потерпевшим составил более 200 миллионов рублей.
"Приговор в законную силу не вступил", - отмечает пресс-служба регионального СК.
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