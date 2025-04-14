https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html

На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме

На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 14.04.2025

На Сахалине осудили глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме

Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T06:39:00+03:00

2025-04-14T06:39:00+03:00

2025-04-14T06:39:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Двое руководителей энергокомпании признаны виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, сообщает региональное управление Следственного комитета. По информации пресс-службы ведомства, им было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ – части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), части 2 статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 168 (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности). "Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей, на срок 2 года каждому", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что осужденные допустили эксплуатацию аварийного газопровода, поврежденного в ноябре 2021 года, что повлекло утечку природного газа с последующим его распространением по грунту и образованием в подвале многоквартирного жилого дома на улице Библиотечной в Тымовском газовоздушной смеси. Она загорелась в ноябре 2022 года, в результате произошло обрушение 40 квартир первого подъезда дома. При взрыве погибли 10 человек, в их числе четверо малолетних детей, один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Имущественный ущерб потерпевшим составил более 200 миллионов рублей. "Приговор в законную силу не вступил", - отмечает пресс-служба регионального СК.

https://ria.ru/20250414/sud-2011071844.html

https://ria.ru/20250409/novozybkovo-2010191173.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, следственный комитет россии (ск рф)