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РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок - РИА Новости, 14.04.2025
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10:55 14.04.2025 (обновлено: 12:07 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/rzhd-2011097983.html
РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок
РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок - РИА Новости, 14.04.2025
РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок
"Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:55:00+03:00
2025-04-14T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Михаил Глазков. &quot;Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, — инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет&quot;, — сказал он.По словам замгендиректора, за первый квартал и апрель не было предъявлено к перевозке практически 30 процентов угольной продукции, заявленной в западном направлении: в порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, на Балтийское, Баренцево и Белое моря.Раньше это отклонение не превышало двух процентов, добавил Глазков. Он отметил, что из-за этого РЖД ежесуточно теряла в погрузке более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. Для вывоза угля направили 72 тысячи порожних полувагонов, но их так и не использовали. Это стало уже прямыми расходами РЖД, подчеркнул замгендиректора.Глазков пояснил, что после заявки от клиента РЖД согласовывает перевозку и заказывает локомотивы и локомотивные бригады, а также порожние вагоны. Зачастую они отправляются с припортовой станции, но до станции погрузки не доезжают, потому что оказываются невостребованными. Такая ситуация начала усугубляться с конца января, уточнил замглавы РЖД. По информации партнеров холдинга, на нее влияют цена на уголь на мировых рынках и валютный курс.
https://ria.ru/20250116/eksport-1993838321.html
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экономика, ржд, транспорт
Экономика, РЖД, Транспорт
РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок

В РЖД пожаловались на читерство с заявками на перевозки угля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вагоны с углем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Михаил Глазков.
«

"Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, — инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет", — сказал он.

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По словам замгендиректора, за первый квартал и апрель не было предъявлено к перевозке практически 30 процентов угольной продукции, заявленной в западном направлении: в порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, на Балтийское, Баренцево и Белое моря.
Раньше это отклонение не превышало двух процентов, добавил Глазков.
Он отметил, что из-за этого РЖД ежесуточно теряла в погрузке более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. Для вывоза угля направили 72 тысячи порожних полувагонов, но их так и не использовали. Это стало уже прямыми расходами РЖД, подчеркнул замгендиректора.
Глазков пояснил, что после заявки от клиента РЖД согласовывает перевозку и заказывает локомотивы и локомотивные бригады, а также порожние вагоны. Зачастую они отправляются с припортовой станции, но до станции погрузки не доезжают, потому что оказываются невостребованными.
Такая ситуация начала усугубляться с конца января, уточнил замглавы РЖД. По информации партнеров холдинга, на нее влияют цена на уголь на мировых рынках и валютный курс.
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