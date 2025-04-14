https://ria.ru/20250414/rzhd-2011097983.html

РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок

РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок - РИА Новости, 14.04.2025

РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок

"Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:55:00+03:00

2025-04-14T10:55:00+03:00

2025-04-14T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Михаил Глазков. "Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, — инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет", — сказал он.По словам замгендиректора, за первый квартал и апрель не было предъявлено к перевозке практически 30 процентов угольной продукции, заявленной в западном направлении: в порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, на Балтийское, Баренцево и Белое моря.Раньше это отклонение не превышало двух процентов, добавил Глазков. Он отметил, что из-за этого РЖД ежесуточно теряла в погрузке более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. Для вывоза угля направили 72 тысячи порожних полувагонов, но их так и не использовали. Это стало уже прямыми расходами РЖД, подчеркнул замгендиректора.Глазков пояснил, что после заявки от клиента РЖД согласовывает перевозку и заказывает локомотивы и локомотивные бригады, а также порожние вагоны. Зачастую они отправляются с припортовой станции, но до станции погрузки не доезжают, потому что оказываются невостребованными. Такая ситуация начала усугубляться с конца января, уточнил замглавы РЖД. По информации партнеров холдинга, на нее влияют цена на уголь на мировых рынках и валютный курс.

https://ria.ru/20250116/eksport-1993838321.html

https://ria.ru/20250411/prokuratura-2010616987.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, ржд, транспорт