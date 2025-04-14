РЖД пожаловалась на массовые отказы угольщиков от перевозок
В РЖД пожаловались на читерство с заявками на перевозки угля
Вагоны с углем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Российские железные дороги" столкнулись с резким ростом числа случаев, когда производители угля заказывают перевозку, но в итоге продукцию не отгружают, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Михаил Глазков.
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"Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, — инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет", — сказал он.
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По словам замгендиректора, за первый квартал и апрель не было предъявлено к перевозке практически 30 процентов угольной продукции, заявленной в западном направлении: в порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, на Балтийское, Баренцево и Белое моря.
Раньше это отклонение не превышало двух процентов, добавил Глазков.
Он отметил, что из-за этого РЖД ежесуточно теряла в погрузке более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. Для вывоза угля направили 72 тысячи порожних полувагонов, но их так и не использовали. Это стало уже прямыми расходами РЖД, подчеркнул замгендиректора.
Глазков пояснил, что после заявки от клиента РЖД согласовывает перевозку и заказывает локомотивы и локомотивные бригады, а также порожние вагоны. Зачастую они отправляются с припортовой станции, но до станции погрузки не доезжают, потому что оказываются невостребованными.
Такая ситуация начала усугубляться с конца января, уточнил замглавы РЖД. По информации партнеров холдинга, на нее влияют цена на уголь на мировых рынках и валютный курс.