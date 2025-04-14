https://ria.ru/20250414/rubl-2011067918.html
Эксперт спрогнозировала курс рубля при затягивании торговой войны
Эксперт спрогнозировала курс рубля при затягивании торговой войны - РИА Новости, 14.04.2025
Эксперт спрогнозировала курс рубля при затягивании торговой войны
Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, поэтому при длительном действии "взаимных" тарифов возможен курс доллара на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:07:00+03:00
2025-04-14T04:07:00+03:00
2025-04-14T04:07:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
опек
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, поэтому при длительном действии "взаимных" тарифов возможен курс доллара на уровне 100 с лишним рублей, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. "Однако, ситуация с тарифами влияет на динамику цен на нефть. Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар", - рассказала Прикладова. "Я надеюсь, что этого не будет, но при длительном действии "взаимных" тарифов со стороны США и Китая вполне возможно", - добавила она. Эксперт отметила, что отчасти тарифы могут сдержать рост экономики Китая, из-за чего уменьшится потребность в энергоресурсах, и спрос на ту же нефть сократится, и, соответственно, упадут цены. Однако, нельзя забывать о роли ОПЕК+. "В мае ожидается снижение добычи. Поэтому это должно поддержать уровень цен на нефть", - отметила Прикладова. Но если не рассматривать сценарий с затягиванием тарифной войны, то курс рубля к концу года может составить примерно районе 85 рублей за доллар, обратила внимание эксперт. "Это в среднем, к концу года будет примерно так. Да, возможны, колебания в пределах 80-95 рублей за доллар, все-таки волатильность достаточно высокая, но где-то в районе 85 рублей, мне кажется, мы увидим", - заключила она.
https://ria.ru/20250407/rynok-2009745103.html
https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
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экономика, китай, сша, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, опек, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ОПЕК, Введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, поэтому при длительном действии "взаимных" тарифов возможен курс доллара на уровне 100 с лишним рублей, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
"Однако, ситуация с тарифами влияет на динамику цен на нефть. Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар", - рассказала Прикладова.
"Я надеюсь, что этого не будет, но при длительном действии "взаимных" тарифов со стороны США и Китая вполне возможно", - добавила она.
Эксперт отметила, что отчасти тарифы могут сдержать рост экономики Китая, из-за чего уменьшится потребность в энергоресурсах, и спрос на ту же нефть сократится, и, соответственно, упадут цены.
Однако, нельзя забывать о роли ОПЕК+
. "В мае ожидается снижение добычи. Поэтому это должно поддержать уровень цен на нефть", - отметила Прикладова.
Но если не рассматривать сценарий с затягиванием тарифной войны, то курс рубля к концу года может составить примерно районе 85 рублей за доллар, обратила внимание эксперт. "Это в среднем, к концу года будет примерно так. Да, возможны, колебания в пределах 80-95 рублей за доллар, все-таки волатильность достаточно высокая, но где-то в районе 85 рублей, мне кажется, мы увидим", - заключила она.