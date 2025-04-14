https://ria.ru/20250414/rossija-2011085744.html

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия - РИА Новости, 14.04.2025

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия

В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:23:00+03:00

2025-04-14T09:23:00+03:00

2025-04-14T09:23:00+03:00

экономика

россия

индонезия

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15167/64/151676437_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_ccd6031b7d0bcde6be7670de30c6b5a6.jpg

ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие. Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индонезия, денис мантуров