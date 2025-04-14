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В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия - РИА Новости, 14.04.2025
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09:23 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/rossija-2011085744.html
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия - РИА Новости, 14.04.2025
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:23:00+03:00
2025-04-14T09:23:00+03:00
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие. Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html
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экономика, россия, индонезия, денис мантуров
Экономика, Россия, Индонезия, Денис Мантуров
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия

© www.wikipedia.orgДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© www.wikipedia.org
Джакарта. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие.
Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
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ЭкономикаРоссияИндонезияДенис Мантуров
 
 
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