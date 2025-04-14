https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол - РИА Новости, 14.04.2025
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол
Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:13:00+03:00
2025-04-14T05:13:00+03:00
2025-04-14T05:14:00+03:00
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. Ранее глава национального избирательного совета Диана Атамаинт сообщила, что действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Результаты голосования уже необратимы. "Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать", - сказал Спринчан. "Будем надеяться, что со стороны проигравшей оппозиции не будет протестов, которые пошли бы во вред стабильности в стране", - добавил дипломат. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес ранее заявила, что не согласна с результатами выборов, и потребовала пересчета голосов.
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html
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в мире, эквадор, россия, кито
В мире, Эквадор, Россия, Кито
Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол
Посол в Кито Спринчан: Россия будет работать с новым правительством Эквадора