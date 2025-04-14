https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html

Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол

Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол - РИА Новости, 14.04.2025

Россия готова работать с новым правительством Эквадора, заявил посол

Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:13:00+03:00

2025-04-14T05:13:00+03:00

2025-04-14T05:14:00+03:00

в мире

эквадор

россия

кито

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0621ec83c49f51d91ea5ff9498b89daa.jpg

КИТО, 14 апр - РИА Новости. Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, сообщил РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. Ранее глава национального избирательного совета Диана Атамаинт сообщила, что действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Результаты голосования уже необратимы. "Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать", - сказал Спринчан. "Будем надеяться, что со стороны проигравшей оппозиции не будет протестов, которые пошли бы во вред стабильности в стране", - добавил дипломат. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес ранее заявила, что не согласна с результатами выборов, и потребовала пересчета голосов.

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html

эквадор

россия

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, россия, кито