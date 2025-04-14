https://ria.ru/20250414/rosobrnadzor-2011127476.html

Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам - РИА Новости, 14.04.2025

Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:29:00+03:00

2025-04-14T12:29:00+03:00

2025-04-14T12:29:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вятский государственный университет

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам", - говорится в сообщении. В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов. Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html

https://ria.ru/20250328/testy-2008025053.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вятский государственный университет