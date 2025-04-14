https://ria.ru/20250414/rosobrnadzor-2011127476.html
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам - РИА Новости, 14.04.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:29:00+03:00
2025-04-14T12:29:00+03:00
2025-04-14T12:29:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
вятский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105455/38/1054553828_0:213:3001:1901_1920x0_80_0_0_62ea2e124ea828292a7b733a655ab001.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам", - говорится в сообщении. В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов. Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html
https://ria.ru/20250328/testy-2008025053.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105455/38/1054553828_59:0:2726:2000_1920x0_80_0_0_4aeb8dce54caa8a20411c8e0ddba2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вятский государственный университет
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Вятский государственный университет
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам из-за тестирования мигрантов