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Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам - РИА Новости, 14.04.2025
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12:29 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/rosobrnadzor-2011127476.html
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам - РИА Новости, 14.04.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:29:00+03:00
2025-04-14T12:29:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
вятский государственный университет
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам", - говорится в сообщении. В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов. Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вятский государственный университет
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Вятский государственный университет
Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам из-за тестирования мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДиктант по русскому языку в университете
Диктант по русскому языку в университете - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Диктант по русскому языку в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам", - говорится в сообщении.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов
8 апреля, 11:36
В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов.
Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
"Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка
28 марта, 18:34
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Вятский государственный университет
 
 
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