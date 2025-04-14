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Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 14.04.2025 (обновлено: 17:57 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/rakety-2011196024.html
Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине
Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:18:00+03:00
2025-04-14T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине приведут к новому витку эскалации украинского военного конфликта. Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". "Заявление Мерц укладывается в канву политики верхушки европейских государств, которые сами себя накручивают, пугают, а потом строят из себя жертв. Поставка крылатых ракет Taurus приведет к новому витку эскалации военного конфликта и создаст дополнительные преграды в будущем для возобновления нормальных российско-немецких отношений", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, правящая верхушка Евросоюза пока не демонстрирует желания поиска мира на постукраинском пространстве, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта, с целью втянуть в него как можно больше государств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html
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россия, украина, сша, владимир рогов, сергей лавров, нато, в мире, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине

Рогов: поставки Германией ракет Taurus Украине приведут к эскалации конфликта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине приведут к новому витку эскалации украинского военного конфликта.
Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
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ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов
11 апреля, 14:06
"Заявление Мерц укладывается в канву политики верхушки европейских государств, которые сами себя накручивают, пугают, а потом строят из себя жертв. Поставка крылатых ракет Taurus приведет к новому витку эскалации военного конфликта и создаст дополнительные преграды в будущем для возобновления нормальных российско-немецких отношений", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, правящая верхушка Евросоюза пока не демонстрирует желания поиска мира на постукраинском пространстве, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта, с целью втянуть в него как можно больше государств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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