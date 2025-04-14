https://ria.ru/20250414/rakety-2011196024.html

Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине

Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине - РИА Новости, 14.04.2025

Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:18:00+03:00

2025-04-14T17:18:00+03:00

2025-04-14T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир рогов

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине приведут к новому витку эскалации украинского военного конфликта. Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". "Заявление Мерц укладывается в канву политики верхушки европейских государств, которые сами себя накручивают, пугают, а потом строят из себя жертв. Поставка крылатых ракет Taurus приведет к новому витку эскалации военного конфликта и создаст дополнительные преграды в будущем для возобновления нормальных российско-немецких отношений", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, правящая верхушка Евросоюза пока не демонстрирует желания поиска мира на постукраинском пространстве, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта, с целью втянуть в него как можно больше государств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html

https://ria.ru/20250411/nedra-2010654721.html

россия

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир рогов, сергей лавров, нато, в мире, германия, вооруженные силы украины