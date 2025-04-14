Рогов предостерег Германию от поставок ракет Украине
Рогов: поставки Германией ракет Taurus Украине приведут к эскалации конфликта
Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине приведут к новому витку эскалации украинского военного конфликта.
Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
"Заявление Мерц укладывается в канву политики верхушки европейских государств, которые сами себя накручивают, пугают, а потом строят из себя жертв. Поставка крылатых ракет Taurus приведет к новому витку эскалации военного конфликта и создаст дополнительные преграды в будущем для возобновления нормальных российско-немецких отношений", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, правящая верхушка Евросоюза пока не демонстрирует желания поиска мира на постукраинском пространстве, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта, с целью втянуть в него как можно больше государств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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