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Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам - РИА Новости, 14.04.2025
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03:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/rabota-2011065658.html
Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам
Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам - РИА Новости, 14.04.2025
Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам
Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам: в ежедневном порядке на это жалуется каждый шестой житель страны, и это больше, чем два года... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:05:00+03:00
2025-04-14T03:05:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам: в ежедневном порядке на это жалуется каждый шестой житель страны, и это больше, чем два года назад, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 процентных пункта к 2023 году). Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) - лишь несколько раз в год", - говорится в опросе. Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 12% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей - 31% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение. О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (27% против 22% среди женщин). Работники в возрасте до 35 лет жалуются на критику реже тех, кто старше - 26% среди молодежи говорят, что начальство никогда не портит им настроение, при этом среди россиян 35-44 лет так ответили 20% респондентов, старше 45 лет - 24%. А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц бывают недовольны начальством реже сотрудников с меньшим доходом - 30% в этой зарплатной группе сказали, что им не портят настроение, в то время как среди работников с зарплатой менее 50 тысяч таких лишь 24%, от 50 до 100 тысяч - 13%. При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения: 45% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше. Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 44% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме. В исследовании, проведенном с 10 марта по 9 апреля текущего года, приняли участие 3000 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.
https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html
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общество, россия
Общество, Россия
Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам

Каждый шестой россиянин жалуется, что начальство портит им настроение на работе

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам: в ежедневном порядке на это жалуется каждый шестой житель страны, и это больше, чем два года назад, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 процентных пункта к 2023 году). Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) - лишь несколько раз в год", - говорится в опросе.
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Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 12% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей - 31% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.
О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (27% против 22% среди женщин). Работники в возрасте до 35 лет жалуются на критику реже тех, кто старше - 26% среди молодежи говорят, что начальство никогда не портит им настроение, при этом среди россиян 35-44 лет так ответили 20% респондентов, старше 45 лет - 24%.
А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц бывают недовольны начальством реже сотрудников с меньшим доходом - 30% в этой зарплатной группе сказали, что им не портят настроение, в то время как среди работников с зарплатой менее 50 тысяч таких лишь 24%, от 50 до 100 тысяч - 13%.
При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения: 45% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше. Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 44% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.
В исследовании, проведенном с 10 марта по 9 апреля текущего года, приняли участие 3000 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.
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