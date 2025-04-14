Россиянам рассказали, когда их ждет шестидневная рабочая неделя
Директор Санина: с 27 октября по 1 ноября будет шестидневная рабочая неделя
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 27 октября по 1 ноября, это связано с переносом выходного дня на понедельник для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства, напомнила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час. Это связано с постановлением правительства РФ, которое предусматривает перенос выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", - сказала Санина.
Она добавила, что после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня подряд - со 2 по 4 ноября - в честь Дня народного единства. Следующая рабочая неделя с 5 по 7 ноября будет трехдневной.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
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