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Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО - РИА Новости, 14.04.2025
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14:15 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/pvo-2011155983.html
Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО
Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО - РИА Новости, 14.04.2025
Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:15:00+03:00
2025-04-14T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе МИД. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин ранее заявлял, что Украина работает над собственным проектом по производству аналога комплекса ПВО Patriot. "Андрей Сибига призвал министров иностранных дел ЕС усилить ПВО Украины дополнительными комплексами, пусковыми ракетами и запчастями. Глава МИД также проинформировал о разработке Украиной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил европейским государствам инвестировать в эту программу для ускорения ее воплощения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал МИД Украины. Владимир Зеленский ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявлял что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html
https://ria.ru/20250327/ssha-2007811082.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей сибига, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО

Сибига призвал ЕС инвестировать в разработку украинской системы ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе МИД.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин ранее заявлял, что Украина работает над собственным проектом по производству аналога комплекса ПВО Patriot.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
19 марта, 20:43
«
"Андрей Сибига призвал министров иностранных дел ЕС усилить ПВО Украины дополнительными комплексами, пусковыми ракетами и запчастями. Глава МИД также проинформировал о разработке Украиной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил европейским государствам инвестировать в эту программу для ускорения ее воплощения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал МИД Украины.
Владимир Зеленский ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявлял что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине, передает Bloomberg
27 марта, 22:18
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины
Вчера, 11:38
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАндрей СибигаДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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