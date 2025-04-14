https://ria.ru/20250414/pvo-2011155983.html

Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО

Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО - РИА Новости, 14.04.2025

Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:15:00+03:00

2025-04-14T14:15:00+03:00

2025-04-14T14:15:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

андрей сибига

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе МИД. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин ранее заявлял, что Украина работает над собственным проектом по производству аналога комплекса ПВО Patriot. "Андрей Сибига призвал министров иностранных дел ЕС усилить ПВО Украины дополнительными комплексами, пусковыми ракетами и запчастями. Глава МИД также проинформировал о разработке Украиной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил европейским государствам инвестировать в эту программу для ускорения ее воплощения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал МИД Украины. Владимир Зеленский ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявлял что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

https://ria.ru/20250327/ssha-2007811082.html

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей сибига, дональд трамп, нато, евросоюз