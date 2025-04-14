Глава МИД Украины призвал ЕС инвестировать в разработку системы ПВО
Сибига призвал ЕС инвестировать в разработку украинской системы ПВО
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров инвестировать в разработку Украиной системы противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе МИД.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин ранее заявлял, что Украина работает над собственным проектом по производству аналога комплекса ПВО Patriot.
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"Андрей Сибига призвал министров иностранных дел ЕС усилить ПВО Украины дополнительными комплексами, пусковыми ракетами и запчастями. Глава МИД также проинформировал о разработке Украиной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил европейским государствам инвестировать в эту программу для ускорения ее воплощения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал МИД Украины.
Владимир Зеленский ранее, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявлял что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.