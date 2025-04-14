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Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025
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18:48 14.04.2025 (обновлено: 19:00 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/putin-2011217945.html
Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности
Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025
Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности
Предложения, прозвучавшие на совещании с кабинетом министров России по лесной промышленности, будут оформлены в список поручений, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:48:00+03:00
2025-04-14T19:00:00+03:00
россия
владимир путин
максим орешкин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения, прозвучавшие на совещании с кабинетом министров России по лесной промышленности, будут оформлены в список поручений, заявил президент РФ Владимир Путин."Все то, о чем мы сегодня говорили, и все предложения, которые поступили в ходе совещания, оформим в качестве поручений", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Президент поручил заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину оформить все предложения в список поручений, а также проработать с ведомствами и коллегами, которые участвовали в совещании кабмина в понедельник.
https://ria.ru/20250414/putin-2011211704.html
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россия, владимир путин, максим орешкин
Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин
Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности

Путин оформит в поручения идеи по лесной промышленности, прозвучавшие от кабмина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения, прозвучавшие на совещании с кабинетом министров России по лесной промышленности, будут оформлены в список поручений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все то, о чем мы сегодня говорили, и все предложения, которые поступили в ходе совещания, оформим в качестве поручений", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент поручил заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину оформить все предложения в список поручений, а также проработать с ведомствами и коллегами, которые участвовали в совещании кабмина в понедельник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин оценил перспективы лесной промышленности в России
Вчера, 18:23
 
РоссияВладимир ПутинМаксим Орешкин
 
 
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