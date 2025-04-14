https://ria.ru/20250414/putin-2011217945.html

Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности

Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025

Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности

Предложения, прозвучавшие на совещании с кабинетом министров России по лесной промышленности, будут оформлены в список поручений, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:48:00+03:00

2025-04-14T18:48:00+03:00

2025-04-14T19:00:00+03:00

россия

владимир путин

максим орешкин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Предложения, прозвучавшие на совещании с кабинетом министров России по лесной промышленности, будут оформлены в список поручений, заявил президент РФ Владимир Путин."Все то, о чем мы сегодня говорили, и все предложения, которые поступили в ходе совещания, оформим в качестве поручений", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Президент поручил заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину оформить все предложения в список поручений, а также проработать с ведомствами и коллегами, которые участвовали в совещании кабмина в понедельник.

https://ria.ru/20250414/putin-2011211704.html

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россия, владимир путин, максим орешкин