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Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками - РИА Новости, 14.04.2025
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18:45 14.04.2025 (обновлено: 19:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/putin-2011217379.html
Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками
Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками - РИА Новости, 14.04.2025
Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками
Президент России Владимир Путин поручил кабмину не отмахиваться от лесопромышленников и вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:45:00+03:00
2025-04-14T19:48:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину не отмахиваться от лесопромышленников и вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости скорректировать объемы поддержки."На что хотел бы обратить внимание, если не хватает субсидий для того, чтобы поддержать минимальные объемы экспорта, то это значит, что доходы от этого экспорта тоже сокращаются. Надо посчитать, где, сколько мы теряем, и на чем. Прошу не отмахиваться от лесопромышленников, а вместе с ними и вместе с Минфином реально посчитать, где и какие потери возникают, может быть, лучше что-то дать для поддержки, для того, чтобы получить от них же в виде различных налоговых сборов там, и так далее", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250414/putin-2011217945.html
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россия, экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками

Путин поручил кабмину сотрудничать с лесопромышленниками для анализа экспорта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину не отмахиваться от лесопромышленников и вместе проанализировать потери экспорта и при необходимости скорректировать объемы поддержки.
"На что хотел бы обратить внимание, если не хватает субсидий для того, чтобы поддержать минимальные объемы экспорта, то это значит, что доходы от этого экспорта тоже сокращаются. Надо посчитать, где, сколько мы теряем, и на чем. Прошу не отмахиваться от лесопромышленников, а вместе с ними и вместе с Минфином реально посчитать, где и какие потери возникают, может быть, лучше что-то дать для поддержки, для того, чтобы получить от них же в виде различных налоговых сборов там, и так далее", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин оформит в поручения идеи правительства по лесной промышленности
Вчера, 18:48
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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