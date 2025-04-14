https://ria.ru/20250414/putin-2011212927.html

Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки

Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки - РИА Новости, 14.04.2025

Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки

Власти будут способствовать выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями, заявил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:27:00+03:00

2025-04-14T18:27:00+03:00

2025-04-14T18:27:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти будут способствовать выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями, заявил президент России Владимир Путин. "Нашим производителям (в сфере обработки и переработки древесины - ред.) будем помогать выстраивать логистические потоки и выходить на новые рынки сбыта", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20241009/putin-1977294924.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин