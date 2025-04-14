https://ria.ru/20250414/putin-2011212927.html
Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки
Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки - РИА Новости, 14.04.2025
Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки
Власти будут способствовать выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями, заявил... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:27:00+03:00
2025-04-14T18:27:00+03:00
2025-04-14T18:27:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти будут способствовать выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями, заявил президент России Владимир Путин. "Нашим производителям (в сфере обработки и переработки древесины - ред.) будем помогать выстраивать логистические потоки и выходить на новые рынки сбыта", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20241009/putin-1977294924.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал помочь деревоперерабатывающим компаниям выйти на новые рынки
Путин: власти помогут деревоперерабатывающим компаниям найти новые рынки сбыта