https://ria.ru/20250414/putin-2011211105.html

Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности

Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025

Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности

В России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми рабочими местами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:20:00+03:00

2025-04-14T18:20:00+03:00

2025-04-14T18:20:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми рабочими местами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме того, нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, чтобы российские компании отвечали на внутренний спрос", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России в понедельник. Как подчеркнул глава государства, России необходимо предлагать на внутренний рынок товары высокой добавленной стоимости - мебель, бумагу, продукты лесохимии, а также осваивать направление производства комплектов для строительства экологичных деревянных домов.

https://ria.ru/20241009/putin-1977294924.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин