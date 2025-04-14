https://ria.ru/20250414/putin-2011211105.html
Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности
Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025
Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности
В России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми рабочими местами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:20:00+03:00
2025-04-14T18:20:00+03:00
2025-04-14T18:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми рабочими местами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме того, нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, чтобы российские компании отвечали на внутренний спрос", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России в понедельник. Как подчеркнул глава государства, России необходимо предлагать на внутренний рынок товары высокой добавленной стоимости - мебель, бумагу, продукты лесохимии, а также осваивать направление производства комплектов для строительства экологичных деревянных домов.
https://ria.ru/20241009/putin-1977294924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать в России больше предприятий лесной промышленности
Путин: в России должно появляться больше современных предприятий лесопрома