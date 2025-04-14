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Путин призвал компании деревопереработки отвечать на внутренний спрос - РИА Новости, 14.04.2025
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18:17 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/putin-2011210583.html
Путин призвал компании деревопереработки отвечать на внутренний спрос
Путин призвал компании деревопереработки отвечать на внутренний спрос - РИА Новости, 14.04.2025
Путин призвал компании деревопереработки отвечать на внутренний спрос
Российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:17:00+03:00
2025-04-14T18:17:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, чтобы российские компании отвечали на внутренний спрос, предлагали товары с высокой добавленной стоимостью, а это мебель, бумага, продукты лесохимии", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал компании деревопереработки отвечать на внутренний спрос

Путин: компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, чтобы российские компании отвечали на внутренний спрос, предлагали товары с высокой добавленной стоимостью, а это мебель, бумага, продукты лесохимии", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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