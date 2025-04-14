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Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом - РИА Новости, 14.04.2025
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18:13 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/putin-2011209322.html
Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом
Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом - РИА Новости, 14.04.2025
Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом
Укрепление технологической базы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:13:00+03:00
2025-04-14T18:13:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Укрепление технологической базы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. В числе приоритетных задач - укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250414/putin-2011208548.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом

Путин назвал укрепление технологической базы в сфере деревообработки приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Укрепление технологической базы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. В числе приоритетных задач - укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Путин на открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов
Вчера, 18:10
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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