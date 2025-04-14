https://ria.ru/20250414/putin-2011209322.html

Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом

Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом - РИА Новости, 14.04.2025

Путин назвал укрепление технологической базы деревообработки приоритетом

Укрепление технологической базы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:13:00+03:00

2025-04-14T18:13:00+03:00

2025-04-14T18:13:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Укрепление технологической базы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. В числе приоритетных задач - укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250414/putin-2011208548.html

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2025

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россия, владимир путин, технологии