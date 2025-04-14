Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий
Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Основные заявления:
- в Калужской области налажен выпуск древесно-стружечных плит — проект деревопереработки полного цикла;
- в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика по технологии высокого давления;
- в подмосковном Чехове начинает работать цех по выпуску упаковки для длительного хранения напитков;
- лесная промышленность в России имеет хорошие перспективы и потенциал для роста;
- укрепление техбазы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач;
- власти поспособствуют выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями;
«
"Отмечу, что лесная промышленность России имеет хорошие перспективы. Большие резервы, хочу это особо подчеркнуть, большие резервы и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. И мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств".
- предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми местами должно быть больше;
- на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины;
- российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос;
- Путин обсудит с ведомствами предложение о создании предприятий для производства стройматериалов из упаковок длительного хранения.
Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесно-стружечных плит в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода — 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год.
"Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесно-стружечные плиты для производства отечественной мебели", — говорится в справке.
Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки.
Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове Московской области. Объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства — до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, два литра, которые ранее импортировались.
Эксперт рассказал, как пошлины Трампа могут помочь России
3 апреля, 20:21