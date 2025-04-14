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Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 14.04.2025
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17:52 14.04.2025 (обновлено: 20:40 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/putin-2011204067.html
Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий
Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий - РИА Новости, 14.04.2025
Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий
Владимир Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Основные заявления: РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:52:00+03:00
2025-04-14T20:40:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
московская область (подмосковье)
калужская область
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Основные заявления:&quot;Отмечу, что лесная промышленность России имеет хорошие перспективы. Большие резервы, хочу это особо подчеркнуть, большие резервы и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. И мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств&quot;.Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесно-стружечных плит в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода — 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год."Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесно-стружечные плиты для производства отечественной мебели", — говорится в справке.Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки.Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове Московской области. Объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства — до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, два литра, которые ранее импортировались.
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россия
московская область (подмосковье)
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Путин на открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях
Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Президент напомнил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и отметил хорошие перспективы лесной промышленности.
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россия, владимир путин, экономика, московская область (подмосковье), калужская область
Россия, Владимир Путин, Экономика, Московская область (Подмосковье), Калужская область
Путин объявил о запуске деревоперерабатывающих предприятий

Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах РФ

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Основные заявления:
  • в Калужской области налажен выпуск древесно-стружечных плит — проект деревопереработки полного цикла;
  • в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика по технологии высокого давления;
  • в подмосковном Чехове начинает работать цех по выпуску упаковки для длительного хранения напитков;
  • лесная промышленность в России имеет хорошие перспективы и потенциал для роста;
  • укрепление техбазы в сфере деревообработки находится в числе приоритетных задач;
  • власти поспособствуют выстраиванию логистических маршрутов и нахождению новых рынков сбыта российскими деревоперерабатывающими компаниями;
«

"Отмечу, что лесная промышленность России имеет хорошие перспективы. Большие резервы, хочу это особо подчеркнуть, большие резервы и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. И мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми местами должно быть больше;
  • на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины;
  • российские компании в сфере деревопереработки должны отвечать на внутренний спрос;
  • Путин обсудит с ведомствами предложение о создании предприятий для производства стройматериалов из упаковок длительного хранения.
Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесно-стружечных плит в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода — 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год.
"Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесно-стружечные плиты для производства отечественной мебели", — говорится в справке.
Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки.
Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове Московской области. Объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства — до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, два литра, которые ранее импортировались.
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