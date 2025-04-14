https://ria.ru/20250414/putin-2011199619.html

Путин поручил установить саркофаг на затонувший в Черном море танкер

Путин поручил установить саркофаг на затонувший в Черном море танкер - РИА Новости, 14.04.2025

Путин поручил установить саркофаг на затонувший в Черном море танкер

Президент России Владимир Путин поручил выстраивать работы по установке саркофага на затонувший в Черном море танкер таким образом, чтобы в будущем не было... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:33:00+03:00

2025-04-14T17:33:00+03:00

2025-04-14T17:33:00+03:00

россия

черное море

керченский пролив

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выстраивать работы по установке саркофага на затонувший в Черном море танкер таким образом, чтобы в будущем не было сложностей по откачке топлива. "Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и всё, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера", - сказал Путин на совещании с членами правительства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

россия

черное море

керченский пролив

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россия, черное море, керченский пролив, владимир путин