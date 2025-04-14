https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html

Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды

Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды - РИА Новости, 14.04.2025

Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды

Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:30:00+03:00

2025-04-14T17:30:00+03:00

2025-04-14T17:41:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами."Здесь главное - хорошая координация между муниципалитетами, регионами, вашим ведомством, Рослесхозом, Авиалесоохраной и МЧС. Нужно, чтобы все работали в едином ритме и вовремя включали те силы и средства, которые возможно включить и которые нужны для ликвидации последствий этих пожаров", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Минприроды Александру Козлову.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011198174.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)