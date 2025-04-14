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Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды - РИА Новости, 14.04.2025
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17:30 14.04.2025 (обновлено: 17:41 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html
Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды
Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды - РИА Новости, 14.04.2025
Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды
Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:30:00+03:00
2025-04-14T17:41:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами."Здесь главное - хорошая координация между муниципалитетами, регионами, вашим ведомством, Рослесхозом, Авиалесоохраной и МЧС. Нужно, чтобы все работали в едином ритме и вовремя включали те силы и средства, которые возможно включить и которые нужны для ликвидации последствий этих пожаров", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Минприроды Александру Козлову.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011198174.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды

Путин поручил организовать координацию между МЧС и Минприроды из-за пожаров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами.
"Здесь главное - хорошая координация между муниципалитетами, регионами, вашим ведомством, Рослесхозом, Авиалесоохраной и МЧС. Нужно, чтобы все работали в едином ритме и вовремя включали те силы и средства, которые возможно включить и которые нужны для ликвидации последствий этих пожаров", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Минприроды Александру Козлову.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава МЧС сообщил о начале пожароопасного сезона
Вчера, 17:25
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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