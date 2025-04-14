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Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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11:56 14.04.2025 (обновлено: 11:57 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/pushkov-2011114864.html
Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине
Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине
Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:56:00+03:00
2025-04-14T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. Но эти заверения были даны, чтобы умаслить Трампа и загладить скандальный "обмен мнениями" в Белом доме. Это был не более, чем тактический ход. В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине

Сенатор Пушков: Трамп должен понять, что Киев и есть препятствие к миру

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. Но эти заверения были даны, чтобы умаслить Трампа и загладить скандальный "обмен мнениями" в Белом доме. Это был не более, чем тактический ход. В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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