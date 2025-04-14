https://ria.ru/20250414/pushkov-2011114864.html

Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине

Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 14.04.2025

Пушков напомнил Трампу, кто является главным препятствием к миру на Украине

Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:56:00+03:00

2025-04-14T11:56:00+03:00

2025-04-14T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. Но эти заверения были даны, чтобы умаслить Трампа и загладить скандальный "обмен мнениями" в Белом доме. Это был не более, чем тактический ход. В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250403/peregovory-2009024242.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков