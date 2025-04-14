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ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 14.04.2025 (обновлено: 11:00 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/pushilin-2011088743.html
ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин
ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24" сообщил, что ВСУ находятся еще возле самой Горловки и продолжают ее обстреливать, используют беспилотники и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:55:00+03:00
2025-04-14T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24" сообщил, что ВСУ находятся еще возле самой Горловки и продолжают ее обстреливать, используют беспилотники и артиллерию. "К сожалению, есть и фиксируются обстрелы... населенного пункта Горловка, который остается самым пока что опасным в этом плане, потому что противник находится еще достаточно близко и возле самой Горловки, использует и беспилотники, и еще имеет возможность использовать артиллерию", - сказал Пушилин. Он добавил, что на красноармейском направлении фиксируется концентрация подразделений ВСУ, которые пытаются удержать силы ВС РФ.По информации главы ДНР, ранее были дополнительно созданы сводные группы из числа сотрудников УФСБ и МВД по ДНР для того, чтобы на особо опасных направлениях сбивать беспилотники. Кроме того, продолжает работу система "Купол Донбасса".В феврале Пушилин сообщал, что ВСУ сохраняют возможность наносить удары артиллерией по Горловке, пока подразделения противника не будут отодвинуты от Дзержинска. По заявлению главы ДНР, сегодня на дзержинском направлении сохраняется горячая обстановка.Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ продолжают обстреливать Горловку, используют БПЛА и артиллерию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24" сообщил, что ВСУ находятся еще возле самой Горловки и продолжают ее обстреливать, используют беспилотники и артиллерию.
"К сожалению, есть и фиксируются обстрелы... населенного пункта Горловка, который остается самым пока что опасным в этом плане, потому что противник находится еще достаточно близко и возле самой Горловки, использует и беспилотники, и еще имеет возможность использовать артиллерию", - сказал Пушилин.
Он добавил, что на красноармейском направлении фиксируется концентрация подразделений ВСУ, которые пытаются удержать силы ВС РФ.
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По информации главы ДНР, ранее были дополнительно созданы сводные группы из числа сотрудников УФСБ и МВД по ДНР для того, чтобы на особо опасных направлениях сбивать беспилотники. Кроме того, продолжает работу система "Купол Донбасса".
В феврале Пушилин сообщал, что ВСУ сохраняют возможность наносить удары артиллерией по Горловке, пока подразделения противника не будут отодвинуты от Дзержинска. По заявлению главы ДНР, сегодня на дзержинском направлении сохраняется горячая обстановка.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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