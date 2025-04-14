https://ria.ru/20250414/progress-2011203508.html

Белый дом заявил о прогрессе в торговых переговорах с ЕС

Белый дом заявил о прогрессе в торговых переговорах с ЕС - РИА Новости, 14.04.2025

Белый дом заявил о прогрессе в торговых переговорах с ЕС

Соединённые Штаты достигли значительных успехов в ходе торговых переговоров с Европейским союзом, сказал директор Национального экономического совета Белого... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:51:00+03:00

2025-04-14T17:51:00+03:00

2025-04-14T17:51:00+03:00

экономика

цены на нефть

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россия

дональд трамп

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты достигли значительных успехов в ходе торговых переговоров с Европейским союзом, сказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Было проведено много обсуждений с ЕС … Мы добились огромного прогресса", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран, их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Новое решение США не затрагивает Белоруссию и Россию. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007351430.html

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экономика, цены на нефть, сша, белоруссия, россия, дональд трамп, евросоюз