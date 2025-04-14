https://ria.ru/20250414/pristan-2011092204.html

В Херсонской области при обстреле погибли два человека

В Херсонской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025

В Херсонской области при обстреле погибли два человека

Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:12:00+03:00

2025-04-14T10:12:00+03:00

2025-04-14T10:12:00+03:00

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днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Голой Пристани два человека погибли, еще трое получили ранения. В Геройском один мирный житель получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Голая Пристань, Геройское, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка