https://ria.ru/20250414/pristan-2011092204.html
В Херсонской области при обстреле погибли два человека
В Херсонской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
В Херсонской области при обстреле погибли два человека
Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:12:00+03:00
2025-04-14T10:12:00+03:00
2025-04-14T10:12:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Голой Пристани два человека погибли, еще трое получили ранения. В Геройском один мирный житель получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Голая Пристань, Геройское, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
В Херсонской области при обстреле погибли два человека
В Херсонской области при обстреле погибли два человека, трое ранены