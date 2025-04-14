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В Херсонской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
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10:12 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/pristan-2011092204.html
В Херсонской области при обстреле погибли два человека
В Херсонской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
В Херсонской области при обстреле погибли два человека
Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:12:00+03:00
2025-04-14T10:12:00+03:00
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Голой Пристани два человека погибли, еще трое получили ранения. В Геройском один мирный житель получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Голая Пристань, Геройское, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
В Херсонской области при обстреле погибли два человека

В Херсонской области при обстреле погибли два человека, трое ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Двое жителей Голой Пристани погибли и трое ранены в результате украинского обстрела, еще один человек ранен в населенном пункте Геройское, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Голой Пристани два человека погибли, еще трое получили ранения. В Геройском один мирный житель получил ранение. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Голая Пристань, Геройское, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
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В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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