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Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий - РИА Новости, 14.04.2025
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03:42 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/primore-2011066920.html
Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий
Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий - РИА Новости, 14.04.2025
Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий
Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:42:00+03:00
2025-04-14T03:42:00+03:00
происшествия
владивосток
дальнегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает минтранс региона. "(Самолет – ред.) Владивосток - Терней – Владивосток - отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс – ред.) Дальнегорск - Терней - Амгу - Максимовка - Светлая - Единка - Агзу - Единка - Светлая - Максимовка - Амгу - Терней - Дальнегорск - отмена по метеоусловиям", - говорится в сообщении. Авиарейсы Владивосток - Дальнегорск - Владивосток и Владивосток – Преображение – Владивосток осуществляются по расписанию. В Приморье 13-14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.
https://ria.ru/20250404/vladivostok-2009236339.html
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происшествия, владивосток, дальнегорск
Происшествия, Владивосток, Дальнегорск
Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий

В Приморье отменили авиарейсы на север региона из-за циклона

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает минтранс региона.
"(Самолет – ред.) Владивосток - Терней – Владивосток - отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс – ред.) Дальнегорск - Терней - Амгу - Максимовка - Светлая - Единка - Агзу - Единка - Светлая - Максимовка - Амгу - Терней - Дальнегорск - отмена по метеоусловиям", - говорится в сообщении.
Авиарейсы Владивосток - Дальнегорск - Владивосток и Владивосток – Преображение – Владивосток осуществляются по расписанию.
В Приморье 13-14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.
Аэропорт Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Во Владивостоке задержали несколько рейсов
4 апреля, 02:42
 
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