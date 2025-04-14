Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий
В Приморье отменили авиарейсы на север региона из-за циклона
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает минтранс региона.
"(Самолет – ред.) Владивосток - Терней – Владивосток - отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс – ред.) Дальнегорск - Терней - Амгу - Максимовка - Светлая - Единка - Агзу - Единка - Светлая - Максимовка - Амгу - Терней - Дальнегорск - отмена по метеоусловиям", - говорится в сообщении.
Авиарейсы Владивосток - Дальнегорск - Владивосток и Владивосток – Преображение – Владивосток осуществляются по расписанию.
В Приморье 13-14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.
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