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Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона - РИА Новости, 14.04.2025
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17:25 14.04.2025 (обновлено: 17:37 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/prigovor-2011198066.html
Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона
Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона - РИА Новости, 14.04.2025
Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ)... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:25:00+03:00
2025-04-14T17:37:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) Вадима Тивоненко к 12 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."На основании материалов УФСБ России … вынесен обвинительный приговор стрелку одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Южным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.Как следует из релиза, Вадим Тивоненко был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. После этого он добровольно перевелся в один из националистических батальонов и в районе населенного пункта Ивановское в ДНР участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС России."Тивоненко взят в плен в августе 2024 года, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения", - сообщили в ведомстве.Фигурант проведет из назначенного срока 3 года в тюрьме, и 9 лет в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html
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россия, украина, происшествия
Россия, Украина, Происшествия
Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона

Участника украинского нацбатальона приговорили к 12 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) Вадима Тивоненко к 12 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"На основании материалов УФСБ России … вынесен обвинительный приговор стрелку одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Южным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.
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Как следует из релиза, Вадим Тивоненко был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. После этого он добровольно перевелся в один из националистических батальонов и в районе населенного пункта Ивановское в ДНР участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС России.
"Тивоненко взят в плен в августе 2024 года, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения", - сообщили в ведомстве.
Фигурант проведет из назначенного срока 3 года в тюрьме, и 9 лет в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
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