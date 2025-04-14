https://ria.ru/20250414/prigovor-2011198066.html

Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона

Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона - РИА Новости, 14.04.2025

Ростовский военный суд вынес приговор участнику украинского нацбатальона

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ)... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:25:00+03:00

2025-04-14T17:25:00+03:00

2025-04-14T17:37:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) Вадима Тивоненко к 12 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."На основании материалов УФСБ России … вынесен обвинительный приговор стрелку одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Южным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.Как следует из релиза, Вадим Тивоненко был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. После этого он добровольно перевелся в один из националистических батальонов и в районе населенного пункта Ивановское в ДНР участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС России."Тивоненко взят в плен в августе 2024 года, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения", - сообщили в ведомстве.Фигурант проведет из назначенного срока 3 года в тюрьме, и 9 лет в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830037.html

https://ria.ru/20250414/panovskiy-2011107374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, происшествия