https://ria.ru/20250414/pribyl-2010784957.html

Чистая прибыль Корпорации МСП в 2024 году превысила 10,2 млрд рублей

Чистая прибыль Корпорации МСП в 2024 году превысила 10,2 млрд рублей - РИА Новости, 14.04.2025

Чистая прибыль Корпорации МСП в 2024 году превысила 10,2 млрд рублей

Чистая прибыль Корпорации МСП по итогам 2024 года превысила 10,2 миллиарда рублей, это почти в 4,8 раза превышает показатель предыдущего года, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:00:00+03:00

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2025-04-14T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Корпорации МСП по итогам 2024 года превысила 10,2 миллиарда рублей, это почти в 4,8 раза превышает показатель предыдущего года, сообщает пресс-служба Корпорации.Прирост капитала Корпорации с 2021 года составил более 34 миллиардов рублей, а рентабельность собственного капитала по итогам 2024 года достигла уровня 8,6%.Кредитный портфель Корпорации МСП, включая дочерние МСП Банк и МСП Лизинг, составил более 1 триллиона рублей, а общий объем активов превысил 1,3 триллиона рублей.В числе основных направлений, по которым оказывалась финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, - обрабатывающие производства, легкая промышленность, туризм, научные исследования и образование, торговля, сельское хозяйство.Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, финансовый результат как по итогам 2024 года, так и в ретроспективе с 2021 года, стал возможным благодаря способности Корпорации отвечать на внешние вызовы, оперативно перестраивать работу в зависимости от задач государства и бизнеса."Благодаря механизму "зонтичных" поручительств за три года Корпорация МСП взяла на себя риск за более чем 90 тысяч предпринимателей, что позволило им привлечь почти 1 триллион рублей. Каждый третий кредит предприниматель не получил бы без наших "зонтичных" поручительств. С 2022 года мы вышли в точку безубыточности как в целом по Корпорации, так и по дочернему МСП Банку", - заявил Исаевич, его слова приводятся в сообщении.Он отметил, что в Корпорации провели реорганизацию региональных лизинговых компаний и создали единый центр реализации льготных лизинговых программ – АО "МСП Лизинг"."Все это позволило выйти на траекторию роста прибыли, нарастить капитал и обеспечить его рентабельность", – пояснил генеральный директор.Согласно данным Корпорации, показатель EBITDA по итогам 2024 года составил 11,7 миллиарда рублей, что почти в 3,4 раза больше, чем годом ранее. На финансовый результат повлияла, в том числе, работа с проблемными активами. "В рамках работы с проблемными активами мы помогаем бизнесу с реструктуризацией кредитов, полученных под наши поручительства, и ищем новых инвесторов, чтобы перезапустить проект. Такой механизм налажен и в МСП Банке. На конец 2024 года таким образом мы сохранили более 6 миллиардов рублей", - указал Исаевич.В перспективе до 2030 года Корпорация МСП продолжит реализацию различных инструментов развития для малого и среднего бизнеса, которые позволят предпринимателям суммарно привлечь более 5 триллионов рублей, половина из которых будет направлена на компании из отраслей экономики предложения.

https://ria.ru/20250404/veterany-2009362321.html

https://ria.ru/20250402/msb-2008742630.html

https://ria.ru/20250327/isaevich-2007756127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич