https://ria.ru/20250414/pozhar-2011198688.html

Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше

Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше - РИА Новости, 14.04.2025

Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше

Весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:29:00+03:00

2025-04-14T17:29:00+03:00

2025-04-14T17:36:00+03:00

поволжье

россия

общество

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля - начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По его словам, всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек.

https://ria.ru/20250412/pozhar-2010849167.html

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поволжье, россия, общество, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)