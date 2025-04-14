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Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше
Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше - РИА Новости, 14.04.2025
Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше
Весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:29:00+03:00
2025-04-14T17:29:00+03:00
2025-04-14T17:36:00+03:00
поволжье
россия
общество
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля - начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По его словам, всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек.
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поволжье, россия, общество, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Поволжье, Россия, Общество, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше
Минприроды: пожароопасный сезон наступил в трех регионах из-за малоснежной зимы