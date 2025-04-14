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В Омской области во время пожара погибли трое мужчин
В Омской области во время пожара погибли трое мужчин - РИА Новости, 14.04.2025
В Омской области во время пожара погибли трое мужчин
Три жителя Горьковского района Омской области погибли во время пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:05:00+03:00
2025-04-14T17:05:00+03:00
2025-04-14T17:05:00+03:00
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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Три жителя Горьковского района Омской области погибли во время пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Пожар произошел в заброшенном доме в деревне Демьяновка Горьковского района Омской области. На месте пожара обнаружены три мужских тела. Также, еще один местный житель был госпитализирован. Его удалось спасти. "Вечером 13 апреля четверо мужчин собрались в указанном доме с целью распития спиртных напитков по поводу проводов одного из друзей в армию для прохождения срочной военной службы. В момент пожара мужчины находились в доме. Предварительная причина смерти – острое отравление угарным газом. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем", – написали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.
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происшествия, омская область, горьковский район, россия
Происшествия, Омская область, Горьковский район, Россия
В Омской области во время пожара погибли трое мужчин
Во время пожара в Омской области трое человек погибли, один госпитализирован