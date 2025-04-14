Эксперт оценил политику США по повышению пошлин
Экономист Цзя Цзиньцзин назвал повышение пошлин в США действиями наперекор всему
Флаг США. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин.
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"США были вынуждены развязать торговую войну, главным образом чтобы устранить бюджетный дефицит", - сказал Цзя Цзиньцзин.
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По словам эксперта, ранее конгресс США зафиксировал потолок госдолга примерно на уровне 36 триллионов долларов, в условиях сложной двухпартийной борьбы Трамп после вступления в должность также не смог внести в это коррективы.
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"На данный момент в "кармане Белого дома" осталось столь мало наличных средств, что даже при самом строгом режиме экономии их, скорее всего, не хватит", - сказал Цзя Цзиньцзин.
По словам эксперта, среди основных видов налогов в США только таможенные пошлины могут быть скорректированы президентом без одобрения конгресса.
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"Поэтому, в условиях кризиса, не терпящего промедления, Белый дом, который не брезгует никакими методами для погашения долгов, мог лишь направить взгляд на таможенные пошлины. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники", - сказал эксперт.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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