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Эксперт оценил политику США по повышению пошлин - РИА Новости, 14.04.2025
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16:54 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/poshliny-2011191415.html
Эксперт оценил политику США по повышению пошлин
Эксперт оценил политику США по повышению пошлин - РИА Новости, 14.04.2025
Эксперт оценил политику США по повышению пошлин
Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:54:00+03:00
2025-04-14T16:54:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин. "США были вынуждены развязать торговую войну, главным образом чтобы устранить бюджетный дефицит", - сказал Цзя Цзиньцзин. По словам эксперта, ранее конгресс США зафиксировал потолок госдолга примерно на уровне 36 триллионов долларов, в условиях сложной двухпартийной борьбы Трамп после вступления в должность также не смог внести в это коррективы. "На данный момент в "кармане Белого дома" осталось столь мало наличных средств, что даже при самом строгом режиме экономии их, скорее всего, не хватит", - сказал Цзя Цзиньцзин. По словам эксперта, среди основных видов налогов в США только таможенные пошлины могут быть скорректированы президентом без одобрения конгресса. "Поэтому, в условиях кризиса, не терпящего промедления, Белый дом, который не брезгует никакими методами для погашения долгов, мог лишь направить взгляд на таможенные пошлины. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники", - сказал эксперт. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
https://ria.ru/20250409/analitik-2010161296.html
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценил политику США по повышению пошлин

Экономист Цзя Цзиньцзин назвал повышение пошлин в США действиями наперекор всему

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин.
«
"США были вынуждены развязать торговую войну, главным образом чтобы устранить бюджетный дефицит", - сказал Цзя Цзиньцзин.
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В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
4 апреля, 14:49
По словам эксперта, ранее конгресс США зафиксировал потолок госдолга примерно на уровне 36 триллионов долларов, в условиях сложной двухпартийной борьбы Трамп после вступления в должность также не смог внести в это коррективы.
«
"На данный момент в "кармане Белого дома" осталось столь мало наличных средств, что даже при самом строгом режиме экономии их, скорее всего, не хватит", - сказал Цзя Цзиньцзин.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
Вчера, 16:14
По словам эксперта, среди основных видов налогов в США только таможенные пошлины могут быть скорректированы президентом без одобрения конгресса.
«
"Поэтому, в условиях кризиса, не терпящего промедления, Белый дом, который не брезгует никакими методами для погашения долгов, мог лишь направить взгляд на таможенные пошлины. Политика американского правительства по повышению пошлин - это действия наперекор всему, принятые в состоянии паники", - сказал эксперт.
Флаг США на фоне герба Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Эксперт оценил последствия новых пошлин США для Китая
9 апреля, 09:14
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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Эксперт оценила перспективы торговой войны между США и Китаем
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