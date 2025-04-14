ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области
ВС России поразили полк связи ВСУ в николаевском Вознесенске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«
"Вознесенск, прилет в районе. Предварительно, прилетело в расположившийся полк связи", — сказал он.
Лебедев уточнил, что ракетный удар пришелся по системе РЭБ и ретрансляторам.
Как отмечали сегодня в Минобороны, за сутки российская армия поразила цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и наемников в 137 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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