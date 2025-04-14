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ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 14.04.2025 (обновлено: 16:21 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/polk-2011174985.html
ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области
ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области
В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:40:00+03:00
2025-04-14T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.&quot;Вознесенск, прилет в районе. Предварительно, прилетело в расположившийся полк связи&quot;, — сказал он.Лебедев уточнил, что ракетный удар пришелся по системе РЭБ и ретрансляторам.Как отмечали сегодня в Минобороны, за сутки российская армия поразила цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и наемников в 137 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области

ВС России поразили полк связи ВСУ в николаевском Вознесенске

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«

"Вознесенск, прилет в районе. Предварительно, прилетело в расположившийся полк связи", — сказал он.

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Лебедев уточнил, что ракетный удар пришелся по системе РЭБ и ретрансляторам.
Как отмечали сегодня в Минобороны, за сутки российская армия поразила цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и наемников в 137 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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