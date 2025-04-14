https://ria.ru/20250414/polk-2011174985.html

ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области

ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.04.2025

ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области

В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:40:00+03:00

2025-04-14T15:40:00+03:00

2025-04-14T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В Вознесенске Николаевской области Украины российские военные поразили полк связи ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Вознесенск, прилет в районе. Предварительно, прилетело в расположившийся полк связи", — сказал он.Лебедев уточнил, что ракетный удар пришелся по системе РЭБ и ретрансляторам.Как отмечали сегодня в Минобороны, за сутки российская армия поразила цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и наемников в 137 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф