https://ria.ru/20250414/polk-2011143644.html
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2025
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:21:00+03:00
2025-04-14T13:21:00+03:00
2025-04-14T13:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вологодская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности, сообщила пресс-служба губернатора региона."Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие "Бессмертного полка". Говорю прямо - да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю - с памятью, уважением и благодарностью. "Бессмертный полк" - это не просто акция. Это - живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. В настоящее время совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет подготовка к акции.Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html
https://ria.ru/20250410/kravtsov-2010453030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вологодская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" спустя три года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие "Бессмертного полка". Говорю прямо - да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю - с памятью, уважением и благодарностью. "Бессмертный полк" - это не просто акция. Это - живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. В настоящее время совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет подготовка к акции.
Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы
с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщает пресс-служба.