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В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:21 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/polk-2011143644.html
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2025
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:21:00+03:00
2025-04-14T13:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вологодская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности, сообщила пресс-служба губернатора региона."Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие "Бессмертного полка". Говорю прямо - да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю - с памятью, уважением и благодарностью. "Бессмертный полк" - это не просто акция. Это - живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. В настоящее время совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет подготовка к акции.Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html
https://ria.ru/20250410/kravtsov-2010453030.html
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вологодская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вологодская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" спустя три года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие "Бессмертного полка". Говорю прямо - да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю - с памятью, уважением и благодарностью. "Бессмертный полк" - это не просто акция. Это - живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Города Мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Бессмертный полк" должен пройти под символами Победы, заявили в Ташкенте
12 апреля, 10:24
Отмечается, что особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. В настоящее время совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет подготовка к акции.
Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщает пресс-служба.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов
10 апреля, 13:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВологодская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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