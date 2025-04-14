https://ria.ru/20250414/polk-2011143644.html

В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2025

В Вологодской области пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:21:00+03:00

2025-04-14T13:21:00+03:00

2025-04-14T13:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

вологодская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в этом году в Вологодской области в традиционном формате, особое внимание при организации уделят вопросам безопасности, сообщила пресс-служба губернатора региона."Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие "Бессмертного полка". Говорю прямо - да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю - с памятью, уважением и благодарностью. "Бессмертный полк" - это не просто акция. Это - живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. В настоящее время совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет подготовка к акции.Масштабное шествие "Бессмертного полка" является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html

https://ria.ru/20250410/kravtsov-2010453030.html

вологодская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вологодская область, 80-летие победы в великой отечественной войне