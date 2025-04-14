https://ria.ru/20250414/polk-2011126266.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме - РИА Новости, 14.04.2025

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме

Власти Башкирии решили провести в традиционном формате акцию "Бессмертный полк", которая предыдущие два года проходила в онлайн-режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:24:00+03:00

2025-04-14T12:24:00+03:00

2025-04-14T12:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

республика башкортостан

80-летие победы в великой отечественной войне

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Власти Башкирии решили провести в традиционном формате акцию "Бессмертный полк", которая предыдущие два года проходила в онлайн-режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В 2023 и 2024 годах жители республики выставляли фотографии своих ветеранов Великой Отечественной войны на площадке всероссийской акции и в окнах квартир."Ранее была рекомендация от федеральных властей не проводить очно. В этом году вопрос дали на решение регионов, пройдет очно", - сказал собеседник.Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поручил приступить к подготовке акции "Бессмертный полк", посвященной 80-летию Победы. Он сказал, что муниципалитеты должны заранее определить маршруты шествия и согласовать их с силовыми структурами."Самая масштабная акция пройдёт в Уфе, где традиционно участвуют 150–200 тысяч человек. Мы видим и фиксируем большое желание людей пройти "Бессмертным полком". Поэтому предлагаю приступить к этой работе", - привели слова Хабирова в пресс-службе.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

https://ria.ru/20250413/erevan-2011023134.html

республика башкортостан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика башкортостан, 80-летие победы в великой отечественной войне