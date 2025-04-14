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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:24 14.04.2025 (обновлено: 12:55 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/polk-2011126266.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме - РИА Новости, 14.04.2025
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме
Власти Башкирии решили провести в традиционном формате акцию "Бессмертный полк", которая предыдущие два года проходила в онлайн-режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:24:00+03:00
2025-04-14T12:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
республика башкортостан
80-летие победы в великой отечественной войне
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Власти Башкирии решили провести в традиционном формате акцию "Бессмертный полк", которая предыдущие два года проходила в онлайн-режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В 2023 и 2024 годах жители республики выставляли фотографии своих ветеранов Великой Отечественной войны на площадке всероссийской акции и в окнах квартир."Ранее была рекомендация от федеральных властей не проводить очно. В этом году вопрос дали на решение регионов, пройдет очно", - сказал собеседник.Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поручил приступить к подготовке акции "Бессмертный полк", посвященной 80-летию Победы. Он сказал, что муниципалитеты должны заранее определить маршруты шествия и согласовать их с силовыми структурами."Самая масштабная акция пройдёт в Уфе, где традиционно участвуют 150–200 тысяч человек. Мы видим и фиксируем большое желание людей пройти "Бессмертным полком". Поэтому предлагаю приступить к этой работе", - привели слова Хабирова в пресс-службе.
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
https://ria.ru/20250413/erevan-2011023134.html
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республика башкортостан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Башкортостан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме

"Бессмертный полк" пройдет в Башкирии в очном режиме после двухлетнего перерыва

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк"
Участники шествия Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники шествия "Бессмертный полк". Архивное фото
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Власти Башкирии решили провести в традиционном формате акцию "Бессмертный полк", которая предыдущие два года проходила в онлайн-режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В 2023 и 2024 годах жители республики выставляли фотографии своих ветеранов Великой Отечественной войны на площадке всероссийской акции и в окнах квартир.
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Беглов рассказал о возвращении "Бессмертного полка" на улицы Петербурга
10 апреля, 16:50
"Ранее была рекомендация от федеральных властей не проводить очно. В этом году вопрос дали на решение регионов, пройдет очно", - сказал собеседник.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики поручил приступить к подготовке акции "Бессмертный полк", посвященной 80-летию Победы. Он сказал, что муниципалитеты должны заранее определить маршруты шествия и согласовать их с силовыми структурами.
"Самая масштабная акция пройдёт в Уфе, где традиционно участвуют 150–200 тысяч человек. Мы видим и фиксируем большое желание людей пройти "Бессмертным полком". Поэтому предлагаю приступить к этой работе", - привели слова Хабирова в пресс-службе.
Шествие Бессмертного полка в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Вчера, 17:23
 
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