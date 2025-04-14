https://ria.ru/20250414/politika-2011193114.html

"Россия не согласится": в Китае сделали жесткое предупреждение НАТО

"Россия не согласится": в Китае сделали жесткое предупреждение НАТО - РИА Новости, 14.04.2025

"Россия не согласится": в Китае сделали жесткое предупреждение НАТО

Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о зонах контроля на Украине вызвала ярость у читателей китайского издания NetEase. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:02:00+03:00

2025-04-14T17:02:00+03:00

2025-04-14T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о зонах контроля на Украине вызвала ярость у читателей китайского издания NetEase.На минувшей неделе Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону."Это всего лишь замаскированное вторжение НАТО, и план состоит в том, чтобы разжигать противоречия и изматывать Россию в будущем", — написал читатель."Россия на это не согласится. Это то же самое, что и членство Украины в НАТО", — добавил другой."Из-за слишком большой военной и финансовой зависимости от США и Европы судьба Украины больше не находится в ее руках. Зеленский оказал медвежью услугу украинскому народу", — добавил пользователь."Когда нацистская Германия потерпела поражение, у нее не было иного выбора. Сегодня Украина еще не побеждена, но уже разделена на различные территории для размещения гарнизонов. Это историческая трагедия", — высказались в Сети.После раскритикованного интервью Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова. Он отметил, что "имел в виду области или зоны ответственности союзных сил", а не раздел Украины.В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, кит келлог, алексей полищук, дональд трамп, китай, в мире