"Россия не согласится": в Китае сделали жесткое предупреждение НАТО
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о зонах контроля на Украине вызвала ярость у читателей китайского издания NetEase.
На минувшей неделе Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.
"Это всего лишь замаскированное вторжение НАТО, и план состоит в том, чтобы разжигать противоречия и изматывать Россию в будущем", — написал читатель.
"Россия на это не согласится. Это то же самое, что и членство Украины в НАТО", — добавил другой.
"Из-за слишком большой военной и финансовой зависимости от США и Европы судьба Украины больше не находится в ее руках. Зеленский оказал медвежью услугу украинскому народу", — добавил пользователь.
"Когда нацистская Германия потерпела поражение, у нее не было иного выбора. Сегодня Украина еще не побеждена, но уже разделена на различные территории для размещения гарнизонов. Это историческая трагедия", — высказались в Сети.
После раскритикованного интервью Келлог написал в соцсети X, что газета исказила его слова. Он отметил, что "имел в виду области или зоны ответственности союзных сил", а не раздел Украины.
В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>