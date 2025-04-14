Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары
Суд в Сочи дал 14,5 лет колонии мужчине за покушение на убийство семейной пары
Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
"Лазаревским районным судом города Сочи оглашен приговор в отношении Дмитрия Донскова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных... частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство - ред.), части 2 статьи 264.1 (управление транспортным средством в нетрезвом виде - ред.) Уголовного кодекса РФ". Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю установил и представил суду доказательства преступления. Ночью 30 сентября 2024 года Донсков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с соседями из-за прослушивания громкой музыки в автомобиле. В ходе ссоры Донсков, ранее судимый за управление автотранспортом в нетрезвом виде и лишенный водительских прав, совершил наезд на супружескую пару. Они получили травмы различной степени тяжести. Женщина теперь вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.
Ведомство уточняет, что Донсков не признал вину в покушении на убийство на суде, но принёс извинения потерпевшей.
Также в пользу супружеской пары с Донскова суд взыскал компенсацию морального вреда - 1,5 миллиона рублей, а также процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил.
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