https://ria.ru/20250414/pokushenie-2011126834.html

Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары

Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары - РИА Новости, 14.04.2025

Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары

Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:38:00+03:00

2025-04-14T12:38:00+03:00

2025-04-14T12:39:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

тольятти

дмитрий донсков

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. "Лазаревским районным судом города Сочи оглашен приговор в отношении Дмитрия Донскова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных... частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство - ред.), части 2 статьи 264.1 (управление транспортным средством в нетрезвом виде - ред.) Уголовного кодекса РФ". Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю установил и представил суду доказательства преступления. Ночью 30 сентября 2024 года Донсков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с соседями из-за прослушивания громкой музыки в автомобиле. В ходе ссоры Донсков, ранее судимый за управление автотранспортом в нетрезвом виде и лишенный водительских прав, совершил наезд на супружескую пару. Они получили травмы различной степени тяжести. Женщина теперь вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Ведомство уточняет, что Донсков не признал вину в покушении на убийство на суде, но принёс извинения потерпевшей. Также в пользу супружеской пары с Донскова суд взыскал компенсацию морального вреда - 1,5 миллиона рублей, а также процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250410/ekstrasens-2010590397.html

https://ria.ru/20250409/vina-2010305285.html

сочи

краснодарский край

тольятти

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происшествия, сочи, краснодарский край, тольятти, дмитрий донсков, следственный комитет россии (ск рф)