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Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары - РИА Новости, 14.04.2025
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12:38 14.04.2025 (обновлено: 12:39 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/pokushenie-2011126834.html
Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары
Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары - РИА Новости, 14.04.2025
Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары
Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:38:00+03:00
2025-04-14T12:39:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
тольятти
дмитрий донсков
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. "Лазаревским районным судом города Сочи оглашен приговор в отношении Дмитрия Донскова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных... частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство - ред.), части 2 статьи 264.1 (управление транспортным средством в нетрезвом виде - ред.) Уголовного кодекса РФ". Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю установил и представил суду доказательства преступления. Ночью 30 сентября 2024 года Донсков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с соседями из-за прослушивания громкой музыки в автомобиле. В ходе ссоры Донсков, ранее судимый за управление автотранспортом в нетрезвом виде и лишенный водительских прав, совершил наезд на супружескую пару. Они получили травмы различной степени тяжести. Женщина теперь вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Ведомство уточняет, что Донсков не признал вину в покушении на убийство на суде, но принёс извинения потерпевшей. Также в пользу супружеской пары с Донскова суд взыскал компенсацию морального вреда - 1,5 миллиона рублей, а также процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250410/ekstrasens-2010590397.html
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краснодарский край
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происшествия, сочи, краснодарский край, тольятти, дмитрий донсков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Тольятти, Дмитрий Донсков, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину осудили на 14,5 года за покушение на убийство супружеской пары

Суд в Сочи дал 14,5 лет колонии мужчине за покушение на убийство семейной пары

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
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СОЧИ, 14 апр - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи назначил 14 лет и 6 месяцев колонии строго режима жителю Тольятти за покушение на убийство супружеской пары, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
"Лазаревским районным судом города Сочи оглашен приговор в отношении Дмитрия Донскова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных... частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство - ред.), части 2 статьи 264.1 (управление транспортным средством в нетрезвом виде - ред.) Уголовного кодекса РФ". Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю установил и представил суду доказательства преступления. Ночью 30 сентября 2024 года Донсков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с соседями из-за прослушивания громкой музыки в автомобиле. В ходе ссоры Донсков, ранее судимый за управление автотранспортом в нетрезвом виде и лишенный водительских прав, совершил наезд на супружескую пару. Они получили травмы различной степени тяжести. Женщина теперь вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.
Ведомство уточняет, что Донсков не признал вину в покушении на убийство на суде, но принёс извинения потерпевшей.
Также в пользу супружеской пары с Донскова суд взыскал компенсацию морального вреда - 1,5 миллиона рублей, а также процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайТольяттиДмитрий ДонсковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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