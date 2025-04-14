https://ria.ru/20250414/podzhog-2011188812.html
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО - РИА Новости, 14.04.2025
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО
Фигурант уголовного дела о поджоге вертолета МЧС в аэропорту "Остафьево" Даниил Ямсков изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:43:00+03:00
2025-04-14T16:43:00+03:00
2025-04-14T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поджоге вертолета МЧС в аэропорту "Остафьево" Даниил Ямсков изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Есть ходатайство о том, что он просит отправить его на СВО", - сказала адвокат Ямскова. На скамье подсудимых пятеро россиян: Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге). Прокурор запросил Хамидулину, Ямскову, Яковцу и Булгакову по 19 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в колонии строгого режима, Мочалиной – 13 лет. По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года. Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей. Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.
https://ria.ru/20250117/ostafevo-1994166618.html
https://ria.ru/20250410/podzhog-2010481672.html
https://ria.ru/20250414/podzhog-2011173082.html
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происшествия, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево захотел на СВО
Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС Ямсков попросил отправить его на СВО