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Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег - РИА Новости, 14.04.2025
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег
Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:21:00+03:00
2025-04-14T04:21:00+03:00
2025-04-14T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
дания
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В начале марта Дания выделила более 26 миллионов евро Николаевской области на восстановление энергетики, транспорта, водоснабжения и гуманитарное разминирование. "О "гуманитарном разминировании" в Николаеве уже ходят слухи. "Разминировать" приехали около ж/д моста на улице Казарского в направлении Корабельного. Николаевцы знают, что российских войск там не было, а значит, минировали сами ВСУ. Тем не менее, несколько дней "разминеры" что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается", - сказал Лебедев. Он также сослался на сообщение жителя Николаева, который предположил, что деньги просто "списывают".
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010607708.html
дания
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дания, николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дания, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег
Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование