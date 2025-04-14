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Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/podpole-2011068601.html
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег - РИА Новости, 14.04.2025
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег
Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:21:00+03:00
2025-04-14T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
дания
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В начале марта Дания выделила более 26 миллионов евро Николаевской области на восстановление энергетики, транспорта, водоснабжения и гуманитарное разминирование. "О "гуманитарном разминировании" в Николаеве уже ходят слухи. "Разминировать" приехали около ж/д моста на улице Казарского в направлении Корабельного. Николаевцы знают, что российских войск там не было, а значит, минировали сами ВСУ. Тем не менее, несколько дней "разминеры" что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается", - сказал Лебедев. Он также сослался на сообщение жителя Николаева, который предположил, что деньги просто "списывают".
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010607708.html
дания
николаевская область
николаев (украина)
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дания, николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дания, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о воровстве Киевом выделенных на разминирование денег

Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
В начале марта Дания выделила более 26 миллионов евро Николаевской области на восстановление энергетики, транспорта, водоснабжения и гуманитарное разминирование.
"О "гуманитарном разминировании" в Николаеве уже ходят слухи. "Разминировать" приехали около ж/д моста на улице Казарского в направлении Корабельного. Николаевцы знают, что российских войск там не было, а значит, минировали сами ВСУ. Тем не менее, несколько дней "разминеры" что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается", - сказал Лебедев.
Он также сослался на сообщение жителя Николаева, который предположил, что деньги просто "списывают".
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров, сообщили в подполье
11 апреля, 04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДанияНиколаевская областьНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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