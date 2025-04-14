https://ria.ru/20250414/podlodki-2011082201.html

"Охотники-убийцы": российская разработка повергла США в шок

"Охотники-убийцы": российская разработка повергла США в шок - РИА Новости, 14.04.2025

"Охотники-убийцы": российская разработка повергла США в шок

ВМФ США ничего не может противопоставить российской подводной лодке класса "Кондор" с титановым корпусом, пишет эксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:11:00+03:00

2025-04-14T09:11:00+03:00

2025-04-14T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВМФ США ничего не может противопоставить российской подводной лодке класса "Кондор" с титановым корпусом, пишет эксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive."Российская подводная лодка класса "Кондор" имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. ред.) не может сравниться", — говорится в публикации.Автор уточняет, что корпуса из титана имеют намного больше преимуществ, чем аналоги из других материалов: они легче, быстрее, тише и более защищенные. При этом торпеды, установленные на борту, могут с легкостью уничтожить массу кораблей противника, добавил эксперт."Представители класса "Кондор" — охотники-убийцы. Они охраняют родину от атак с близкого расстояния и могут выискивать вражеские подводные лодки, особенно американские "бумеры", — предупреждает он.Несмотря на целый ряд неоспоримых преимуществ, эти субмарины очень сложно и дорого производить, но, продолжает Иствуд, Россия по-прежнему успешно их модернизирует и полагается на них в стратегическом планировании."Нижний Новгород" и "Псков" по-прежнему находятся в строю на Северном флоте, то есть патрулируют Арктику и обеспечивают безопасность на воде в этом регионе", — резюмируется в статье.В конце 2024 года журнал The National Interest назвал российские подлодки лучшими в мире. Рейтинг возглавили проекты ВМС России 945А "Кондор" и 885 "Ясень".

https://ria.ru/20250413/drony-2010769390.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html

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