https://ria.ru/20250414/pobeda-2011200703.html

"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России

"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России - РИА Новости, 14.04.2025

"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России

Российские военные добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:39:00+03:00

2025-04-14T17:39:00+03:00

2025-04-14T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher Zeitung."Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин: они верят, что победа не за горами", — сказал он.При этом, продолжил военный, постоянные спекуляции в Европе о том, что у России якобы заканчиваются ресурсы, и что она долго не продержится, абсолютно нецелесообразны. Вопрос нужно ставить по-другому: сколько сможет продержаться Украина, пояснил эксперт.В воскресенье профессор Хельсинского университета Туомас Малинен признал, что единственным способом заключить долгосрочный мир на Украине является капитуляция ВСУ.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011090953.html

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в мире, россия, украина, маркус райснер, вооруженные силы украины