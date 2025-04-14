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"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/pobeda-2011200703.html
"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России
"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России - РИА Новости, 14.04.2025
"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России
Российские военные добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:39:00+03:00
2025-04-14T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
маркус райснер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher Zeitung."Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин: они верят, что победа не за горами", — сказал он.При этом, продолжил военный, постоянные спекуляции в Европе о том, что у России якобы заканчиваются ресурсы, и что она долго не продержится, абсолютно нецелесообразны. Вопрос нужно ставить по-другому: сколько сможет продержаться Украина, пояснил эксперт.В воскресенье профессор Хельсинского университета Туомас Малинен признал, что единственным способом заключить долгосрочный мир на Украине является капитуляция ВСУ.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011090953.html
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в мире, россия, украина, маркус райснер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
"Скажем прямо": на Западе сделали трудное признание о России

Полковник Райснер: русские чувствуют приближающуюся победу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.
"Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин: они верят, что победа не за горами", — сказал он.
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При этом, продолжил военный, постоянные спекуляции в Европе о том, что у России якобы заканчиваются ресурсы, и что она долго не продержится, абсолютно нецелесообразны. Вопрос нужно ставить по-другому: сколько сможет продержаться Украина, пояснил эксперт.
В воскресенье профессор Хельсинского университета Туомас Малинен признал, что единственным способом заключить долгосрочный мир на Украине является капитуляция ВСУ.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМаркус РайснерВооруженные силы Украины
 
 
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