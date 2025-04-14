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Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты покажут в "Москино" - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:58 14.04.2025 (обновлено: 11:59 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/pobeda-2011118181.html
Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты покажут в "Москино"
Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты покажут в "Москино" - РИА Новости, 14.04.2025
Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты покажут в "Москино"
Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты "Союзмультфильма" покажут в сети кинотеатров "Москино", сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:58:00+03:00
2025-04-14T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
технологии
юлиана слащева
союзмультфильм
москино
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты "Союзмультфильма" покажут в сети кинотеатров "Москино", сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии. "К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сеть городских кинотеатров "Москино" с 15 апреля по 5 мая представит для широкого показа более десятка восстановленных анимационных лент киностудии "Союзмультфильм", которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Все сеансы будут бесплатными", - говорится в сообщении. Реставрация включала в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, отметили в пресс-службе. Показы пройдут в кинотеатрах "Юность", "Салют", "Молодежный", "Ангара" и "Вымпел". "Мультфильмы военного и послевоенного времени – свидетельство мужества и светлых идей всех, кто трудился в анимационной индустрии, которые несмотря на все испытания, смогли пробудить в людях веру и надежду. Этот этап сформировал уникальный почерк многих отечественных мастеров и лейтмотив гуманизма, которым пронизаны многие отечественные ленты", - приводятся слова председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой. По ее словам, восстановление мультфильмов – это не только дань памяти героям, но и вдохновение для будущих поколений. Часть мультфильмов создавалась в очень непростых условиях, но они составляют золотой фонд отечественной анимации. В программе будут такие мультфильмы как "Муха-Цокотуха" (1941, режиссер Владимир Сутеев), "Лиса, Заяц и Петух" (1942, режиссер Ольга Ходатаева), "Ёлка" (1942, режиссеры Михаил Цехановский и Пётр Носов), "Слон и Моська" (1941, режиссеры Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Цветик – Семицветик" (1948, режиссер Михаил Цехановский) и многие другие шедевры анимации. Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Фильмы также будут доступны к просмотру в официальном сообществе киностудии ВКонтакте.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
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технологии, юлиана слащева, союзмультфильм, москино
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Технологии, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Москино
Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты покажут в "Москино"

Восстановленные к 80-летию Победы ленты "Союзмультфильма" покажут в "Москино"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПарка киностудии "Союзмультфильм"
Парка киностудии Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Восстановленные к 80-летию Победы анимационные ленты "Союзмультфильма" покажут в сети кинотеатров "Москино", сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии.
"К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сеть городских кинотеатров "Москино" с 15 апреля по 5 мая представит для широкого показа более десятка восстановленных анимационных лент киностудии "Союзмультфильм", которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Все сеансы будут бесплатными", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
12 апреля, 12:16
Реставрация включала в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, отметили в пресс-службе. Показы пройдут в кинотеатрах "Юность", "Салют", "Молодежный", "Ангара" и "Вымпел".
"Мультфильмы военного и послевоенного времени – свидетельство мужества и светлых идей всех, кто трудился в анимационной индустрии, которые несмотря на все испытания, смогли пробудить в людях веру и надежду. Этот этап сформировал уникальный почерк многих отечественных мастеров и лейтмотив гуманизма, которым пронизаны многие отечественные ленты", - приводятся слова председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой.
По ее словам, восстановление мультфильмов – это не только дань памяти героям, но и вдохновение для будущих поколений. Часть мультфильмов создавалась в очень непростых условиях, но они составляют золотой фонд отечественной анимации.
В программе будут такие мультфильмы как "Муха-Цокотуха" (1941, режиссер Владимир Сутеев), "Лиса, Заяц и Петух" (1942, режиссер Ольга Ходатаева), "Ёлка" (1942, режиссеры Михаил Цехановский и Пётр Носов), "Слон и Моська" (1941, режиссеры Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), "Цветик – Семицветик" (1948, режиссер Михаил Цехановский) и многие другие шедевры анимации. Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.
Фильмы также будут доступны к просмотру в официальном сообществе киностудии ВКонтакте.
Выставки к 80-летию Победы открылись в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Выставки к 80-летию Победы открылись в ОЭЗ "Технополис Москва"
Вчера, 09:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТехнологииЮлиана СлащеваСоюзмультфильмМоскино
 
 
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