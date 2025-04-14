https://ria.ru/20250414/pfizer-2011166568.html
Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек
Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек - РИА Новости, 14.04.2025
Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек
Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за серьезных побочных эффектов на печени одного из клинических... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:58:00+03:00
2025-04-14T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за серьезных побочных эффектов на печени одного из клинических испытуемых, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. "Компания Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, за которым пристально следят инвесторы, что станет серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly & Co", - пишет агентство. Отзыв лекарства был связан с потенциальными повреждениями печени у одного пациента, участвующего в клинических исследованиях. В результате компания не будет проводит финальную стадию испытаний лекарства и сосредоточится на инвестировании в лечение ожирения на ранних стадиях. Как сообщает Блумберг, Pfizer сделала конкуренцию на рынке борьбы с ожирением своим приоритетом после разработки вакцины от COVID-19. Поскольку спрос на вакцины и методы лечения коронавируса падает, бизнес по продаже средств для снижения веса процветает и, как ожидается, достигнет 130 миллиардов долларов к концу десятилетия.
https://ria.ru/20241010/ozempik-1977434144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, pfizer, inc., сша
В мире, Pfizer, Inc., США
Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек
Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за побочек
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за серьезных побочных эффектов на печени одного из клинических испытуемых, передает агентство Блумберг
со ссылкой на заявление компании.
"Компания Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, за которым пристально следят инвесторы, что станет серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly & Co", - пишет агентство.
Отзыв лекарства был связан с потенциальными повреждениями печени у одного пациента, участвующего в клинических исследованиях. В результате компания не будет проводит финальную стадию испытаний лекарства и сосредоточится на инвестировании в лечение ожирения на ранних стадиях.
Как сообщает Блумберг, Pfizer сделала конкуренцию на рынке борьбы с ожирением своим приоритетом после разработки вакцины от COVID-19. Поскольку спрос на вакцины и методы лечения коронавируса падает, бизнес по продаже средств для снижения веса процветает и, как ожидается, достигнет 130 миллиардов долларов к концу десятилетия.