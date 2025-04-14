https://ria.ru/20250414/pfizer-2011166568.html

Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек

Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек - РИА Новости, 14.04.2025

Pfizer прекратила разработку лекарства от ожирения из-за побочек

Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за серьезных побочных эффектов на печени одного из клинических... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:58:00+03:00

2025-04-14T14:58:00+03:00

2025-04-14T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron из-за серьезных побочных эффектов на печени одного из клинических испытуемых, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. "Компания Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, за которым пристально следят инвесторы, что станет серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly & Co", - пишет агентство. Отзыв лекарства был связан с потенциальными повреждениями печени у одного пациента, участвующего в клинических исследованиях. В результате компания не будет проводит финальную стадию испытаний лекарства и сосредоточится на инвестировании в лечение ожирения на ранних стадиях. Как сообщает Блумберг, Pfizer сделала конкуренцию на рынке борьбы с ожирением своим приоритетом после разработки вакцины от COVID-19. Поскольку спрос на вакцины и методы лечения коронавируса падает, бизнес по продаже средств для снижения веса процветает и, как ожидается, достигнет 130 миллиардов долларов к концу десятилетия.

https://ria.ru/20241010/ozempik-1977434144.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, pfizer, inc., сша