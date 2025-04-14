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Польский депутат допустил раскол правящей коалиции в стране - РИА Новости, 14.04.2025
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16:17 14.04.2025 (обновлено: 16:36 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/petru-2011179983.html
Польский депутат допустил раскол правящей коалиции в стране
Польский депутат допустил раскол правящей коалиции в стране - РИА Новости, 14.04.2025
Польский депутат допустил раскол правящей коалиции в стране
Правящая коалиция Польши может скоро распасться, заявил журналистам депутат сейма от партии "Польша 2050" Рышард Петру. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:17:00+03:00
2025-04-14T16:36:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Правящая коалиция Польши может скоро распасться, заявил журналистам депутат сейма от партии "Польша 2050" Рышард Петру. Политик уточнил, что ожидает распада коалиции "Третий путь", которая объединяет "Польшу 2050" спикера сейма Шимона Холовни и Польскую крестьянскую партию (PSL) министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. "Третий путь", в свою очередь, входит в правящую коалицию наряду с объединениями "Гражданская коалиция" и "Левые". "Мы расходимся с PSL по большинству идеологических вопросов", - сказал Петру. Он уточнил, что после выборов президента Польши в мае "нужно будет определиться с дальнейшим планом". "Я бы предположил, что этот проект не будет продолжен. Это был скорее избирательный проект", - заявил депутат. В свою очередь, депутат сейма от Польской крестьянской партии Ярослав Жепа также ожидает распада коалиции "Польша 2050" после выборов президента. "Я думаю, что после президентских выборов нам придется свыкнуться с мыслью, что PSL будет существовать сама по себе, что не будет "Польши 2050". Я боюсь, что это проект, который к тому времени закончится", - сказал он журналистам. Нынешняя расстановка сил в сейме Польши говорит о том, что без голосов депутатов "Польши 2050" коалиция Дональда Туска не будет иметь парламентское большинство.
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
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в мире, польша, владислав косиняк-камыш , дональд туск
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Туск
Польский депутат допустил раскол правящей коалиции в стране

Петру: правящая коалиция Польши может скоро распасться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Правящая коалиция Польши может скоро распасться, заявил журналистам депутат сейма от партии "Польша 2050" Рышард Петру.
Политик уточнил, что ожидает распада коалиции "Третий путь", которая объединяет "Польшу 2050" спикера сейма Шимона Холовни и Польскую крестьянскую партию (PSL) министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. "Третий путь", в свою очередь, входит в правящую коалицию наряду с объединениями "Гражданская коалиция" и "Левые".
"Мы расходимся с PSL по большинству идеологических вопросов", - сказал Петру.
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Он уточнил, что после выборов президента Польши в мае "нужно будет определиться с дальнейшим планом".
"Я бы предположил, что этот проект не будет продолжен. Это был скорее избирательный проект", - заявил депутат.
В свою очередь, депутат сейма от Польской крестьянской партии Ярослав Жепа также ожидает распада коалиции "Польша 2050" после выборов президента.
"Я думаю, что после президентских выборов нам придется свыкнуться с мыслью, что PSL будет существовать сама по себе, что не будет "Польши 2050". Я боюсь, что это проект, который к тому времени закончится", - сказал он журналистам.
Нынешняя расстановка сил в сейме Польши говорит о том, что без голосов депутатов "Польши 2050" коалиция Дональда Туска не будет иметь парламентское большинство.
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