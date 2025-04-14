https://ria.ru/20250414/peskov-2011153889.html

"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы

"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы - РИА Новости, 14.04.2025

"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы

Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные пути переговоров, а склонны дальше провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные пути переговоров, а склонны дальше провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250414/es-2011108084.html

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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире