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"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы
"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы - РИА Новости, 14.04.2025
"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы
Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные пути переговоров, а склонны дальше провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:07:00+03:00
2025-04-14T14:07:00+03:00
2025-04-14T14:07:00+03:00
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные пути переговоров, а склонны дальше провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, В мире
"Провоцируют продолжение войны": Песков высказался о действиях Европы
Песков: европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные переговоры