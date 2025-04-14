https://ria.ru/20250414/peskov-2011153585.html

Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений

Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений - РИА Новости, 14.04.2025

Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений

Россия и Соединенные Штаты Америки находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

дмитрий песков

дональд трамп

джо байден

москва

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.

https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, москва, сша, россия, в мире