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Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений - РИА Новости, 14.04.2025
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14:07 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/peskov-2011153585.html
Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений
Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений - РИА Новости, 14.04.2025
Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений
Россия и Соединенные Штаты Америки находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.
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дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, москва, сша, россия, в мире
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, Москва, США, Россия, В мире
Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений

Песков: РФ и США сейчас в начале пути по нормализации и выстраиванию отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы.
"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
Вчера, 14:05
 
Дмитрий ПесковДональд ТрампДжо БайденМоскваСШАРоссияВ мире
 
 
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