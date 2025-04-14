https://ria.ru/20250414/peskov-2011153423.html
Россия готова налаживать отношения с Грузией, заявил Песков
Россия готова налаживать отношения с Грузией, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2025
Россия готова налаживать отношения с Грузией, заявил Песков
Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:06:00+03:00
2025-04-14T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
https://ria.ru/20250414/gruziya-2011060450.html
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россия, грузия, москва, дмитрий песков, михаил галузин, в мире
Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков, Михаил Галузин, В мире
Россия готова налаживать отношения с Грузией, заявил Песков
Песков: Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией