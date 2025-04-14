https://ria.ru/20250414/peskov-2011152225.html
Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков
Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков - РИА Новости, 14.04.2025
Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:04:00+03:00
2025-04-14T14:04:00+03:00
2025-04-14T14:08:00+03:00
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня сегодня где-то мы ожидаем после трех (после 15:00 - ред.) он (президент России - ред.) проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема, которая будет на повестке дня, - это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250411/flot-2010653297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков
Песков: Путин сегодня проведет совещание с членами правительства России