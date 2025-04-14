https://ria.ru/20250414/peskov-2011152225.html

Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков

Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков - РИА Новости, 14.04.2025

Путин в середине дня проведет совещание с министрами, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:04:00+03:00

2025-04-14T14:04:00+03:00

2025-04-14T14:08:00+03:00

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня сегодня где-то мы ожидаем после трех (после 15:00 - ред.) он (президент России - ред.) проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема, которая будет на повестке дня, - это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250411/flot-2010653297.html

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политика, дмитрий песков, россия, владимир путин