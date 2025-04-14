Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 14.04.2025 (обновлено: 16:29 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/peskov-2011152020.html
Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине
Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине
Судя по высказываниям лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, он сторонник... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:03:00+03:00
2025-04-14T16:29:00+03:00
в мире
украина
германия
дмитрий песков
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003171530_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_8b6b0be0cbca32d1ec9d88e49ba10da3.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Судя по высказываниям лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, он сторонник ужесточения позиций в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. -0-
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011090053.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003171530_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0e7fe373453741495c25bec2633d4b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС

Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Судя по высказываниям лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, он сторонник ужесточения позиций в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
"В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. -0-
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Каллас высказалась о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву
Вчера, 09:58
 
В миреУкраинаГерманияДмитрий ПесковФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала