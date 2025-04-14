https://ria.ru/20250414/peskov-2011152020.html

Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине

Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине - РИА Новости, 14.04.2025

Песков назвал Мерца сторонником ужесточения позиции в конфликте на Украине

Судя по высказываниям лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, он сторонник... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:03:00+03:00

2025-04-14T14:03:00+03:00

2025-04-14T16:29:00+03:00

в мире

украина

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фридрих мерц

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Судя по высказываниям лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, он сторонник ужесточения позиций в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. -0-

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украина

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в мире, украина, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, хдс/хсс