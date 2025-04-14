https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы - РИА Новости, 14.04.2025
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы
День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:03:00+03:00
2025-04-14T14:03:00+03:00
2025-04-14T14:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007234688_0:30:2489:1430_1920x0_80_0_0_52f42add1664cdf38c5f1106fc616f4e.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы
Песков: День Победы будут широко праздновать в России