https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html

В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы

В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы - РИА Новости, 14.04.2025

В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы

День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:03:00+03:00

2025-04-14T14:03:00+03:00

2025-04-14T14:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007234688_0:30:2489:1430_1920x0_80_0_0_52f42add1664cdf38c5f1106fc616f4e.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне