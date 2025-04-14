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В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:03 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы - РИА Новости, 14.04.2025
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы
День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:03:00+03:00
2025-04-14T14:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле рассказали о предстоящем праздновании Дня Победы

Песков: День Победы будут широко праздновать в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. День Победы будет широко праздноваться в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы
16 февраля, 12:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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