https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html

Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы

Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы - РИА Новости, 14.04.2025

Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы

Проведение амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:16:00+03:00

2025-04-14T09:16:00+03:00

2025-04-14T09:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Проведение амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, дмитрий песков