https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html
Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы
Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы - РИА Новости, 14.04.2025
Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы
Проведение амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:16:00+03:00
2025-04-14T09:16:00+03:00
2025-04-14T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Проведение амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о проведении амнистии к Дню Победы
Песков: возможность проведения амнистии к 80-й годовщине Победы не обсуждается