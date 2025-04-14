https://ria.ru/20250414/pensilvaniya-2011068088.html

Подозреваемого в поджоге дома губернатора Пенсильвании арестовали

Подозреваемого в поджоге дома губернатора Пенсильвании арестовали - РИА Новости, 14.04.2025

Подозреваемого в поджоге дома губернатора Пенсильвании арестовали

Власти США арестовали мужчину по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:12:00+03:00

2025-04-14T04:12:00+03:00

2025-04-14T10:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Власти США арестовали мужчину по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, ему будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах, сообщает местный телеканал NBC10. "Мужчина был арестован и ему будут предъявлены обвинения после того, как он устроил ранним утром пожар, в результате которого был нанесен серьезный ущерб резиденции губернатора в Гаррисберге, штат Пенсильвания", - сообщает телеканал. По данным NBC10, местному жителю Коди Балмеру, задержанному ранее, будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах. Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные полиции сообщил, что правоохранители задержали мужчину по делу о предполагаемом поджоге резиденции Шапиро. Сам губернатор заявил на пресс-конференции, что подозреваемый, предположительно, перелез через забор, окружающий резиденцию, после чего устроил пожар. Атака, по его словам, была "целенаправленной", однако мотив подозреваемого пока неизвестен.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html

https://ria.ru/20250310/strelba-2004126836.html

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в мире, пенсильвания, сша, джош шапиро