https://ria.ru/20250414/parki-2011149525.html
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 14.04.2025
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:59:00+03:00
2025-04-14T13:59:00+03:00
2025-04-14T13:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_9b9d31a8b696bcb555b584ee00dd8a73.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. В будние дни парки посетили в среднем около 190 тысяч человек. В выходные общая посещаемость составила более 300 тысяч гостей, 13 апреля было отмечено наибольшее число посетителей — свыше 335 тысяч человек. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Андрея Воробьева. Он добавил, что работа правительства региона заключается в том, чтобы число парков и лесопарков в области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого власти Подмосковья благоустраивают новые территории, следят за содержанием мест для отдыха и регламентируют уборку. Первое место по посещаемости принадлежит парку "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он принял более 51 тысячи человек за отчетный период. Второе место занимает Центральный парк в городском округе Пушкинский, его посетили более 43 тысяч человек. На третьем месте — парк имени Льва Толстого в городском округе Химки, он заинтересовал свыше 42 тысяч посетителей.
https://ria.ru/20250414/paskha-2011147091.html
https://ria.ru/20250412/poiskoviki-2010919170.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:131:2556:2048_1920x0_80_0_0_60e18b18924b81f32bf0f7323e790010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области с 7 по 13 апреля
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
В будние дни парки посетили в среднем около 190 тысяч человек. В выходные общая посещаемость составила более 300 тысяч гостей, 13 апреля было отмечено наибольшее число посетителей — свыше 335 тысяч человек.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Андрея Воробьева.
Он добавил, что работа правительства региона заключается в том, чтобы число парков и лесопарков в области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого власти Подмосковья благоустраивают новые территории, следят за содержанием мест для отдыха и регламентируют уборку.
Первое место по посещаемости принадлежит парку "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он принял более 51 тысячи человек за отчетный период. Второе место занимает Центральный парк в городском округе Пушкинский, его посетили более 43 тысяч человек. На третьем месте — парк имени Льва Толстого в городском округе Химки, он заинтересовал свыше 42 тысяч посетителей.