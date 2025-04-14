https://ria.ru/20250414/parki-2011149525.html

Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 14.04.2025

Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:59:00+03:00

2025-04-14T13:59:00+03:00

2025-04-14T13:59:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_9b9d31a8b696bcb555b584ee00dd8a73.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. В будние дни парки посетили в среднем около 190 тысяч человек. В выходные общая посещаемость составила более 300 тысяч гостей, 13 апреля было отмечено наибольшее число посетителей — свыше 335 тысяч человек. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Андрея Воробьева. Он добавил, что работа правительства региона заключается в том, чтобы число парков и лесопарков в области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого власти Подмосковья благоустраивают новые территории, следят за содержанием мест для отдыха и регламентируют уборку. Первое место по посещаемости принадлежит парку "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он принял более 51 тысячи человек за отчетный период. Второе место занимает Центральный парк в городском округе Пушкинский, его посетили более 43 тысяч человек. На третьем месте — парк имени Льва Толстого в городском округе Химки, он заинтересовал свыше 42 тысяч посетителей.

https://ria.ru/20250414/paskha-2011147091.html

https://ria.ru/20250412/poiskoviki-2010919170.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)