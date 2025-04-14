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Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 14.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/parki-2011149525.html
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 14.04.2025
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:59:00+03:00
2025-04-14T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. В будние дни парки посетили в среднем около 190 тысяч человек. В выходные общая посещаемость составила более 300 тысяч гостей, 13 апреля было отмечено наибольшее число посетителей — свыше 335 тысяч человек. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Андрея Воробьева. Он добавил, что работа правительства региона заключается в том, чтобы число парков и лесопарков в области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого власти Подмосковья благоустраивают новые территории, следят за содержанием мест для отдыха и регламентируют уборку. Первое место по посещаемости принадлежит парку "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он принял более 51 тысячи человек за отчетный период. Второе место занимает Центральный парк в городском округе Пушкинский, его посетили более 43 тысяч человек. На третьем месте — парк имени Льва Толстого в городском округе Химки, он заинтересовал свыше 42 тысяч посетителей.
https://ria.ru/20250414/paskha-2011147091.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1,5 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Свыше 1,5 миллиона человек посетили парки Московской области с 7 по 13 апреля

© РИА Новости / Алексей Савостин | Перейти в медиабанкОтдыхающие парке в Московской области
Отдыхающие парке в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Отдыхающие парке в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Парки Московской области привлекли более 1,5 миллиона посетителей с 7 по 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
В будние дни парки посетили в среднем около 190 тысяч человек. В выходные общая посещаемость составила более 300 тысяч гостей, 13 апреля было отмечено наибольшее число посетителей — свыше 335 тысяч человек.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора Андрея Воробьева.
Он добавил, что работа правительства региона заключается в том, чтобы число парков и лесопарков в области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого власти Подмосковья благоустраивают новые территории, следят за содержанием мест для отдыха и регламентируют уборку.
Первое место по посещаемости принадлежит парку "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он принял более 51 тысячи человек за отчетный период. Второе место занимает Центральный парк в городском округе Пушкинский, его посетили более 43 тысяч человек. На третьем месте — парк имени Льва Толстого в городском округе Химки, он заинтересовал свыше 42 тысяч посетителей.
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